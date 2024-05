Il "figlio" di The Elder Scrolls sembra promettente

Nell'agosto del 2021 è stato rivelato un nuovo RPG fantasy open-world dai creatori originali della serie The Elder Scrolls. Oggi, OnceLost Games ha pubblicato il primo trailer di gioco pre-alpha.

Il classico Bethesda (avvistabile ancora su Amazon) ha infatti ispirato decide di giochi.

Considerando inoltre che l'uscita di The Elder Scrolls 6 a quanto pare è ancora molto lontana, la cosa non stupisce.

Come riportato anche da DSO Gaming, The Wayward Realms sembra infatti volerci fare ingannare l'attesa nel migliore dei modi.

Il video poco sopra è un trailer pre-alpha. In altre parole, non rappresenta la qualità del prodotto finale. Tuttavia, può dare un'idea di ciò che gli sviluppatori intendono creare.

OnceLost Games è guidata da Ted Peterson e Julian Lefay, sviluppatori principali del team che ha creato i The Elder Scrolls originali, ossia Arena e Daggerfall.

The Wayward Realms si propone di unire le filosofie di design “vecchia scuola” dei giochi di ruolo classici con la tecnologia più recente e i miglioramenti della qualità della vita offerti dalla potenza dell'Unreal Engine 5.

Come vedete, ci sono diversi problemi grafici - specie lato framerate - ma siamo certi che il tutto verrà risolto in corso d'opera.

OnceLost Games ha anche lanciato una campagna Kickstarter per The Wayward Realms. Il team mira a raccogliere 463mila euro nei prossimi 29 giorni (qui).

Dopo la campagna, gli sviluppatori lavoreranno a una versione Early Access per un anno (n pratica, il gioco arriverà in Accesso Anticipato nel 2025, anche se c'è la possibilità di slittare al 2026).

Il gioco si propone di avere grandi città con centinaia o migliaia di PNG, foreste oscure e pericolose, catene montuose gigantesche, paludi tentacolari, acquitrini e vasti oceani. Inoltre, gli sviluppatori utilizzeranno strumenti di generazione procedurale dinamica per creare queste aree.

Gli sviluppatori affermano inoltre che The Wayward Realms avrà una storia in costante evoluzione. Il gioco avrà infatti un Game Master virtuale che manterrà le cose interessanti per i giocatori, facendo reagire gli altri personaggi e le loro fazioni.

Insomma, speriamo che questo "figlio" ne esca fuori bene, visto anche che The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Restando in argomento, sempre Bethesda ha svelato che The Elder Scrolls 6 è giocabile, mentre lo sviluppo del titolo continua.