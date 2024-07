Skyrim diventa così bello da sembrare The Elder Scrolls 6

Skyrim è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, anche se qualcuno ora lo ha reso così bello da vedere che non sfigurerebbe coi big del 2024.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è del resto un gioco decisamente "vecchio".

Advertisement

Vero anche che un fan ha scoperto un nuovo segreto del Winterhold College di The Elder Scrolls V: Skyrim dopo ben 11 anni, quindi qualcosa da dire il gioco ancora la ha.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, grazie a una Nvidia RTX 4090, il canale YouTube Digital Dreams ha presentato un'incredibile selezione di mod complete di ray-tracing e impostazioni ultra che conferiscono a Skyrim una magica revisione grafica next-gen.

Poco sotto, un video che mostra il gioco moddato in alcune fasi di gameplay realmente sorprendenti.

Il video visionabile poco sopra, infatti, mostra un gioco quasi irriconoscibile, che nulla avrebbe da invidiare anche al prossimo The Elder Scrolls 6, di cui sappiamo pochissimo (e di cui non abbiamo praticamente visto nulla).

Speriamo in ogni caso che il prossimo capitolo della saga fantasy di Bethesda possa avere un aspetto ancora migliore di Skyrim con le mod (cosa che ci auguriamo fortemente, in ogni caso).

Restando in tema, avete letto che dopo centinaia di ore di lavoro il modder "Unorthodogg" sta ripristinando i contenuti tagliati da Skyrim Special Edition?

Parlando invece sempre di revisioni grafiche, il modder "Lucaoys" ha rilasciato una mod piuttosto interessante sempre per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition e incentrata sui draghi, i quali sono ora davvero magnifici e imponenti.

Infine, alcune settimane fa OnceLost Games ha lanciato una campagna Kickstarter per The Wayward Realms. Il team mira a raccogliere 463mila euro, per un gioco che sembra essere il "figlio illegittimo" proprio della serie di The Elder Scrolls di Bethesda.