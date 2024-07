Skyrim, qualcuno ha portato alla luce contenuti tagliati (e sono gratis)

Skyrim è un gioco enorme, ma a quanto pare qualcuno si è preso la briga di ripristinare contenuti tagliati rimossi dalla versione finale.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è del resto un gioco pieno di contenuti.

Advertisement

Vero anche che solo alcune settimane fa qualcuno ha scoperto nuovo uso di uno degli Urli del Dragonborn.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, dopo centinaia di ore di lavoro, il modder "Unorthodogg" sta ripristinando i contenuti tagliati da Skyrim Special Edition.

Si tratta di una serie di mod gratuite in tredici parti, in cui il modder cerca di aggiungere tutto ciò che è stato rimosso o tagliato e di reinserirlo nel gioco.

Al momento, il modder ha ripristinato i contenuti in otto regioni. Queste sono:

Non elencherò qui di seguito i contenuti che sono stati ripristinati nelle otto regioni sopra citate (dovreste scorrere la pagina per ore).

Tuttavia, dal momento che sopra trovate i link, potete trovare maggiori dettagli sulle pagine dedicate.

Ma non è tutto: per un'esperienza ottimale, il modder suggerisce di utilizzarli in una nuova partita.

Le mod dovrebbero funzionare anche su salvataggi preesistenti e dovrebbero poter essere installate a metà gioco. Tuttavia, alcune parti di Whiterun, come l'uscita di Anoriath e la scena delle stalle, possono dipendere dai progressi del giocatore.

Si noti che al momento Unorthodogg non ha ripristinato alcuna missione principale o secondaria. Da quello che si legge, il modder non ha intenzione di ripristinarle nelle versioni future.

Tuttavia, questo nuovo contenuto gratuito è qualcosa che alcuni fan di Skyrim potrebbero apprezzare, e non poco. Come detto, si tratta di una serie di mod in 13 parti e nei prossimi giorni il modder dovrebbe rilasciare le altre cinque parti. Vi terremo aggiornati.

Nel mentre, un fan ha scoperto un nuovo segreto del Winterhold College di The Elder Scrolls V: Skyrim dopo ben 11 anni.