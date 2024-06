Skyrim, i draghi sono ora davvero bellissimi da vedere

Skyrim è un gioco ancora molto amato, tanto che i modder continuano a supportarlo.

Il classico fantasy di Bethesda, che trovate anche su Amazon, è infatti da tempo preso di mira dai fan di tutto il mondo.

Già diverse settimane fa qualcuno è riuscito a migliorare così tanto la grafica di Skyrim al punto da renderlo (quasi) un gioco di attuale generazione.

Ora, come riportato anche da DSOGaming, il modder "Lucaoys" ha rilasciato una mod piuttosto interessante per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

Questa aggiunge al gioco draghi ad alto numero di poligoni con texture a 16K, permettendovi di ammirare le leggendarie creature del titolo Bethesda nel loro pieno splendore.

Entrando nei dettagli, il modder ha aumentato il numero di poligoni dei draghi da 15.300 a quasi 70.000. Inoltre, ha aumentato le loro texture di quattro volte.

Si noti però che la mod apporta un cambiamento estetico e stilistico. Ora i draghi sono meno appuntiti e non hanno un aspetto sensibilmente diverso (le loro teste assomigliano più a quelle dei dinosauri).

Ma non solo: i draghi hanno ora più denti, ali più grandi e code più lunghe, il che li rende decisamente più imponenti e "realistici", che troppo male non è (considerando anche la loro importanza all'interno dell'avventura).

Chi è interessato ad ammirare i "nuovi" draghi di Skyrim può quindi in ogni caso scaricare la mod, disponibile sempre e solo in forma gratuita, direttamente da questo indirizzo.

