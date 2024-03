Skyrim continua a stupire nel 2024, grazie ai fan

Skyrim è un gioco che sembra non lasciare mai spazio ai concorrenti, specie per il fatto che i fan continuano a supportarlo in ogni modo.

Il fantasy di Bethesda è un classico preso di mira con regolarità dai modder.

Poche settimane fa qualcuno ha mostrato anche un cosiddetto "Skyrim 2.0", dandoci un'idea di cosa sono capaci i fan.

Ora, come riportato anche da Wccftech, un giocatore è riuscito a migliorare così tanto la grafica di Skyrim, che il titolo Bethesda sembra davvero uscito nel 2024.

Il bravo modder noto come "doodlez" ha realizzato una tonnellata di eccellenti mod per Skyrim.

Nel corso dell'ultima settimana, doodlez ha rilasciato diverse mod grafiche che migliorano la grafica in vari modi. La più impressionante è probabilmente la mod per la pioggia e gli effetti atmosferici realistici, frutto della collaborazione di tre autori (tra cui lo stesso doodlez).

Il piccolo team sostiene di aver aggiunto un sistema di pioggia modellato fisicamente che tiene traccia delle precipitazioni, del deflusso e dell'evaporazione a seconda del tempo.

L'acqua piovana si accumula gradualmente e rimane anche dopo il cambiamento del tempo, imitando il mondo reale. Una volta che ha piovuto per un tempo sufficiente, si formeranno delle pozzanghere che rimarranno per un po' anche dopo la fine della tempesta.

Anche le rive di laghi, fiumi e mari appariranno adeguatamente bagnate. Questa mod di Skyrim sfrutta le riflessioni dinamiche delle cubemap di un'altra nuova mod di doodlez, Dynamic Cubemaps, che migliora le riflessioni in tutto il gioco e aggiunge anche il fresnel come efficiente sistema di illuminazione globale speculare (ce n'è una che implementa l'effetto anche alle armature di metallo, qui).

Un'altra mod nota come Subsurface Scattering migliora notevolmente l'aspetto della pelle dei personaggi. Secondo doodlez, la mod è compatibile con tutte le altre modifiche della pelle e del corpo.

Le altre due mod rilasciate da doodlez si concentrano sul miglioramento dei corpi sull'acqua. Water Parallax viene aggiunto alle superfici per migliorarne i dettagli, mentre l'effetto deriva dai raggi di luce che si riflettono o si rifrangono da una superficie curva.

Doodlez ha notato che l'acqua calma ha un effetto caustico diverso da quello dell'acqua delle rapide. Si noti che tutte queste mod richiedono l'installazione della mod Community Shaders (qui).

Ad ogni modo, tutto ciò dimostra sempre e comunque quanto il quinto capitolo della serie di The Elder Scrolls sia ancora molto giocato a molti anni dalla sua uscita.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda mai uscito.

Restandi in tema, un'altra mod sempre dedicata a The Elder Scrolls V: Skyrim è "Midwood Isle", ricca di missioni e disponibile in forma gratuita: leggete tutti i dettagli.