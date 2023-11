Skyrim, i fan hanno creato un nuovo DLC gratis incentrato sulla storia

Skyrim è ancora molto seguito e supportato, tanto che ora qualcuno ha creato una sorta di vera e propria espansione dedicata alla storia.

Il classico Bethesda è infatti diventato con gli anni un cult assoluto.

C'è chi ha infatti deciso di dare nuova vita alla capitale di The Elder Scrolls V: Skyrim, Solitude, grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5.

Così come c'è chi ha invece deciso di offrirci un'idea di come sarebbe un potenziale RTS di The Elder Scrolls.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Digital Serpent ha appena rilasciato una mod su larga scala, incentrata sulla storia e delle dimensioni di un DLC, per The Elder Scrolls V: Skyrim.

Si tratta, in soldoni, una sorta di vera e propria espansione chiamata Krein. Questa mod è una nuova avventura a tutti gli effetti ed è grande quanto il DLC ufficiale Dragonborn.

Il bello è che sembra già parte del mondo fantasy messo in piedi da Bethesda, visto che il team di modding l'ha integrato perfettamente nel gioco.

Vale anche la pena di notare che la mod presenta decine di armi e armature collezionabili, ed è inoltre corredata da una colonna sonora originale.

Se siete interessati, potete scaricare Krein da questo indirizzo, gratuitamente. Assicuratevi anche di leggere l'elenco delle compatibilità.

Ciò dimostra - come se ce ne fosse bisogno - quanto Skyrim sia ancora molto giocato a quasi dodici anni dalla sua uscita.

Del resto, sempre The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Tuttavia, la storia insegna che non è sempre tutto rose e fiori, visto che c'è stato anni fa un capitolo classico della serie che stava per costare davvero molto caro a Bethesda, ossia addirittura la chiusura.