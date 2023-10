Skyrim, qualcuno lo ha "trasformato" in uno strategico

Skyrim è ancora un gioco davvero molto amato, tanto che ora qualcuno lo ha "trasformato" in uno strategico alla Age of Empires 2.

Il fantasy è infatti un cult, da tempo bersaglio dei fan di tutto il mondo.

Del resto, c'è chi ha da poco deciso di dare nuova vita alla capitale di The Elder Scrolls V: Skyrim, Solitude, grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5.

Ora, come riportato anche da TheGamer, un fan di Skyrim ha ricreato minuziosamente gran parte del gioco in Age of Empires 2, offrendoci un'idea di come sarebbe un potenziale RTS di The Elder Scrolls.

Condiviso sul subreddit di Skyrim dal creatore "Grouchy_Bluejay4511", il progetto mostra alcune località chiave perfettamente riprodotte.

Poiché gli edifici di Skyrim non erano ovviamente disponibili per la ricreazione della mappa, l'autore ha abilmente utilizzato gli equivalenti di Age of Empires per costruire ogni città principale così come sono disposte in Skyrim, complete di fortezze, gilde, mercati, negozi e molto altro.

Whiterun e Solitude sono particolarmente impressionanti, in quanto "Grouchy_Bluejay4511" è riuscito a manipolare l'ambiente e le città così come sono nel gioco, riuscendo persino a ricreare l'enorme arco di pietra.

Data la scala ridotta, è ovvio che le ambientazioni non sono accurate al 100% con quelle di Skyrim, ma ci si avvicinano in modo impressionante.

Sono state ricreate anche altre tenute, come Winterhold e persino una parte di Solstheim, ma non sono state mostrate nel post originale.

Ciò dimostra - come se ce ne fosse bisogno - quanto Skyrim sia ancora molto giocato a quasi dodici anni dalla sua uscita.

Ma non solo: sempre The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Vero anche che c'è un capitolo classico della serie che stava per costare davvero molto caro a Bethesda, ossia addirittura la chiusura.