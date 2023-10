Skyrim ha il suo "remake", e TES 6 può aspettare

Nonostante gli anni sul groppone, Skyrim è ancora un gioco che sa regalare le sue soddisfazioni, anche dal punto di vista grafico.

Il fantasy Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è un cult senza tempo, amato da generazioni.

Non sorprende quindi che un giocatore di Skyrim abbia da poco deciso di caricare la versione PS3 del gioco dopo ben 7 anni, ritrovandosi una sorpresa decisamente sgradita.

Senza contare che un altro giocatore particolarmente esperto ha invece trovato nel gioco un'arma mai vista prima, dopo migliaia di ore.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo Leo Torres ha condiviso un nuovo video che mostra la capitale di The Elder Scrolls V: Skyrim, Solitude, ricreata in Unreal Engine 5.

Questo concept presenta sedici volte i dettagli della città originale di Skyrim, dandoci un'idea di come potrebbe essere un remake del classico RPG di Bethesda in UE5.

La cosa interessante è che l'artista ha creato Solitude in una scala più realistica e accurata. Rispetto alla versione originale, ora la città sembra infatti un luogo reale.

Inoltre, il video presenta sia una modalità cinematografica che una modalità walkthrough, per un risultato realmente sorprendente.

Non è la prima volta che Torres tenta di creare una versione più realistica degli ambienti di Skyrim: ad aprile di quest'anno, l'artista aveva condiviso un video che mostrava Whiterun sempre in Unreal Engine 5.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, il video è stato renderizzato con Unreal Engine 5.3.1 su una NVIDIA GeForce 3060ti. L'artista ha inoltre utilizzato Nanite per tutti i modelli e il fogliame, oltre a Lumen per l'illuminazione globale e i riflessi.

Il livello di dettaglio è quindi eccezionale, tanto che sembra davvero di ammirare un remake next-gen di Skyrim.

Ciò dimostra ancora una volta quanto Skyrim sia ancora molto giocato a quasi dodici anni dalla sua release.

Del resto, sempre The Elder Scrolls V: Skyrim è stato recentemente votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda, quindi la cosa non sorprende più di tanto.

Chissà quindi se l'attesissimo The Elder Scrolls VI, attualmente in lavorazione, avrà la stessa qualità.