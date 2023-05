Skywind ricrea Morrowind in Skyrim (e sarà gratis)

Il team di modder responsabile dell’ambizioso progetto Skywind ha pubblicato un nuovo video che mostra le potenzialità della versione di Morrowind ricreata in Skyrim.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti da tempo al centro di creazioni dei fan, spesso in grado di dargli nuova vita.

Advertisement

Morrowind, che ha da poco compiuto 21 anni, si dimostrò però capace di trascinare i giocatori in un mondo aperto in 3D nel quale era davvero possibile immergersi.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, la mod Skywind intende riprodurre il classico RPG Bethesda con il motore grafico e i tool di Skyrim, comprensivo di personaggi, location, trama, nemici e meccaniche di gioco migliorate.

Il nuovo video di gameplay mostra la missione Necromancer in Mawia, in cui il giocatore viaggia da Molag Mar a una torre dell'isola per eliminare un elfo oscuro.

Sebbene le sequenze mostrate siano ancora in fase di sviluppo, gli autori hanno precisato che sono previste ulteriori migliorie nei prossimi mesi.

Skywind, ovviamente, sarà disponibile gratuitamente, sebbene al momento in cui scriviamo non è stata fissata una data di uscita della mod, la quale potrebbe quindi non essere dietro l'angolo.

Tuttavia, questo ultimo video di gameplay mette in mostra tutte le potenzialità di un progetto realizzato davvero con tutti i crismi, specie per chi ama The Elder Scrolls da generazioni.

Restando in tema, è stata rilasciata una mod che permette di conversare con i PNG di Skyrim tramite ChatGPT, xVASynth e Whisper, ma il risultato non sembra essere dei migliori.

Ma non solo: un'altra mod mostra una Skyrim distrutta, con città devastate, all'interno delle quali rimangono solo non morti, creature e animali.

Per concludere, ricordiamo anche Skyblivion, una mod che ricrea il mondo di Oblivion utilizzando l'engine di Skyrim.