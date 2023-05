Skyrim diventa un'apocalisse zombie, grazie ai fan

Skyrim è un gioco che da tempo riceve una mole sorprendente di contenuti da parte dei fan, a cui ora se ne aggiunge un altro davvero "spaventoso".

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti da tempo nel mirino dei modder, spesso in grado di dargli nuova vita.

Advertisement

Basti pensare alla mod Skywind, che intende riprodurre il classico Morrowind con il motore grafico e i tool di Skyrim.

Ora, come riportato anche da GameRant, un'altra mod trasforma il gioco come fosse The Walking Dead o Resident Evil.

Su Nexus Mods, l'utente Wyrmspleen ha creato la "The Walking Dead Zombie Apocalypse", una mod per Skyrim che prende spunto proprio dall'omonima serie televisiva post-apocalittica.

Lavorando sul progetto del Creation Club "Plague of the Dead", che aggiunge una missione zombie al gioco, i giocatori possono ora vedere come ci si sente ad affrontare orde di non morti a Tamriel.

Wyrmspleen afferma che la mod è «rispettosa della storia» e «immersiva al 100%».

Gli zombi possono infatti attaccare in gruppo, anche contro guardie e soldati, ma saranno senza dubbio una buona fonte di "Mort Flesh2 per chi gioca con un alchimista.

Se ci state facendo un pensierino e siete ansiosi di dare la caccia ai non morti, cliccate a questo indirizzo per scaricare la mod in forma ovviamente gratuita.

Restando in tema, da pochi giorni è stata rilasciata una mod che permette di conversare con i PNG di Skyrim tramite ChatGPT, xVASynth e Whisper, ma il risultato non sembra essere dei migliori.

Ma non è tutto: un'altra mod mette in luce invece una Skyrim distrutta, con città letteralmente devastate, all'interno delle quali rimangono solo non morti, creature e animali.

Infine, vi segnaliamo anche l'esistenza di Skyblivion, una mod che ricrea il mondo di Oblivion utilizzando poco sorprendentemente l'engine di Skyrim.