Skyrim ha ora una caratteristica chiave di Dark Souls, grazie ai fan

Skyrim è uno dei giochi di ruolo più amati - e moddati - di sempre, tanto che che i fan continuano ad aggiornarlo ad anni dall'uscita.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti mira dei modder, da sempre.

C'è infatti chi ha deciso di moddare il classico Bethesda, rendendolo del tutto simile ai soulslike di FromSoftware.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, una nuova mod per Skyrim integra un aspetto spesso trascurato di Dark Souls, rendendo il combattimento molto più fluido.

Più nel dettaglio si tratta di una modifica dell'interfaccia utente che rende Skyrim un po' più simile a Dark Souls, Elden Ring e qualsiasi altro titolo di FromSoftware.

Sebbene la mod HUD Soulsy di "ceejbot" sia solo una piccola modifica nel grande schema delle cose, va davvero alla grande.

Fa esattamente quello che pensate, ossia cambiare l'interfaccia utente di Skyrim donando così un heads up display ispirato a Dark Souls (cambiando quindi del tutto il modo di scorrere gli oggetti durante il gioco).

Proprio come in Dark Souls, questa mod fornisce tasti di scelta rapida per quattro slot di equipaggiamento e consente di scorrere tra diversi oggetti in ogni slot.

Se avete già giocato al classico souls di From, potete già immaginare quanto diventi più fluido il combattimento, che poco non è (la trovate qui).

Nell'attesa di scoprire se The Elder Scrolls VI sarà all'altezza di queste mod, i fan di Skyrim stanno discutendo su quale nemico sarebbe più facile da sconfiggere, ma nella vita di tutti i giorni.

Restando in tema, un'altra mod mostra una Skyrim distrutta, con città devastate, all'interno delle quali rimangono solo non morti, creature e animali.

Infine, Fabled Forests è una nuova e sorprendente mod di Skyrim che offre foreste lussureggianti senza sacrificare chissà quanti fotogrammi al secondo.