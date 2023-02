Skyrim, I fan discutono su quale nemico sarebbe più facile da sconfiggere nella vita reale

Skyrim è uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, tanto che i fan continuano a dibattere sulle caratteristiche del titolo fantasy targato Bethesda.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un titolo apprezzato da intere generazioni, tanto da dare luce a discussioni di ogni tipo.

Di recente i fan di Skyrim hanno discusso su quale sia la città migliore del gioco, tanto che le risposte hanno sicuramente sorpreso tutti.

Ora, come riportato anche da Game Rant, i fan di Skyrim stanno discutendo su quale nemico sarebbe più facile da sconfiggere, ma nella vita reale.

Skyrim ha un gran numero di nemici diversi, dall’umile granchio ai feroci draghi che hanno reso il gioco così famoso: alcuni sono abbastanza impegnativi da battere in-game, sebbene anche quelli più innocui possono rappresentare una seria minaccia per il giocatore incauto.

Oggi, le varie creature sono oggetto di un dibattito online su quale sarebbe il più facile da sconfiggere nella vita reale; i giocatori sarebbero davvero fortunati a sopravvivere senza il potere del Dragonborn o una qualsiasi delle potenti armi e incantesimi presenti in Skyrim.

Il Redditor ‘GreenHorse’ ha postato un’immagine chiedendo agli altri membri della community di Skyrim quali nemici sarebbero in grado di affrontare nella vita reale.

La maggior parte di coloro che hanno risposto non sembra molto fiduciosa di poter reggere il confronto con alcuni dei nemici più banali, mentre altri hanno sottolineato che il mondo reale è un luogo pericoloso e che la tecnologia moderna potrebbe dare loro un vantaggio.

Una delle risposte più divertenti è arrivata da ManDragonA: «Direi un pollo, ma sappiamo tutti come va andrà a finire», in riferimento al fatto che in Skyrim intere popolazioni si rivoltano contro i giocatori che uccidono i polli entro i confini di una città.

Restando in tema, un giocatore di Skyrim è incappato in un bug che lo ha bloccato a centinaia di metri d’altezza, mentre si difende dalle fauci di un drago.

Ma non solo: un altro fan ha deciso di andare oltre e di creare dal nulla una vera e propria versione LEGO di Skyrim, davvero bella da vedere.

Infine, una mod mostra una Skyrim distrutta, con città dilaniate, all’interno delle quali rimangono solo non morti, creature e animali.