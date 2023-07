Le foreste di Skyrim non sono mai state così belle

Skyrim è uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, visto anche che i fan continuano ad aggiornarlo, rendendolo ancora più bello da vedere.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è da sempre mira dei modder, i quali si superano di volta in vola.

C'è infatti chi ha deciso di moddare il classico Bethesda, rendendolo del tutto simile ai soulslike di FromSoftware.

Senza contare che nelle scorse settimane uno YouTuber ha trovato il modo di far creare a ChatGPT nuove missioni e contenuti per l'RPG fantasy in questione.

Ora, come riportato anche da Gamereactor, qualcuno ha deciso di trasformare tutte le foreste di Skyrim, rendendole davvero next-gen.

Se avete giocato con un elfo dei boschi in Skyrim, potreste essere rimasti delusi dal fatto che le foreste della terra dei Nord sono piuttosto deludenti dal punto di vista visivo.

Certo, ci sono molti spazi selvaggi, ma dire che i boschi sono davvero fitti e ricchi di vegetazione sarebbe un'esagerazione.

Ora, Fabled Forests è una nuova mod creata dal bravo Kojilama che offre foreste lussureggianti senza sacrificare chissà quanti fotogrammi al secondo. Poco sotto, un video dedicato.

Gli alberi sono adesso numerosi e di dimensioni diverse, il tutto per dare un look decisamente più coinvolgente ai boschi di Skyrim. Potete scaricarla gratis da questo indirizzo.

Inoltre, Fabled Forests of Mythic Proportions è un'altra versione della stessa mod, in grado di dare vita a un labirinto di alberi che si arrampicano fino agli edifici più alti di Skyrim.

Nell'attesa di scoprire se The Elder Scrolls VI sarà all'altezza di queste mod (immaginiamo di sì), i fan di Skyrim stanno discutendo su quale nemico sarebbe più facile da sconfiggere, ma nella vita di tutti i giorni, per davvero.

Ma non è tutto: restando in tema, un'altra mod mostra una Skyrim distrutta, con città devastate, all'interno delle quali rimangono solo non morti, creature e animali.

Per concludere, un altro appassionato ha deciso di dare vita a una vera e propria versione LEGO di Skyrim.