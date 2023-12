Skull & Bones ha una data di uscita... sarà quella giusta?

Skull & Bones è stato disperso in alto mare per tanto tempo ma sembra aver ritrovato finalmente la rotta (sì, abbiamo finito le metafore nautiche), perché Ubisoft ha svelato la data di uscita definitiva del turbolento progetto durante i The Game Awards 2023.

In questo modo, semmai voleste ordinare il titolo su Amazon al miglior prezzo, ora avete una data da attendere e non un generico periodo di uscita in cui sperare che il titolo Ubisoft possa arrivare o meno.

Skull & Bones uscirà infatti il 16 febbraio 2024, come ha confermato Ubisoft nella marea di annunci dei recenti The Game Awards.

Sembra essere arrivata una fine per l'epopea del rocambolesco progetto del publisher francofono, a meno che non ci siano altri stravolgimenti dell'ultimo minuto.

Dal lancio ad oggi, infatti, Skull & Bones ha dovuto attraversare momenti davvero complicati, che hanno portato tra le altre cose ad una emorragia di professionisti dallo studio di sviluppo che ha senz'altro minato il corretto flusso di lavoro.

Fino allo scorso ottobre, tra l'altro, il titolo non aveva ancora una data di uscita definitiva dopo i numerosi rinvii a cui è stato sottoposto, perché Ubisoft aveva giusto indicato un periodo sommario in cui il progetto sarebbe dovuto uscire.

Riguardo le uscite del prossimo anno, infatti, Ubisoft aveva dichiarato:

«La line-up per il resto dell'anno fiscale include, per quanto riguarda i titoli premium, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus VR, Avatar: Frontiers of Pandora™, Just Dance® 2024, Prince of Persia The Lost Crown e Skull and Bones™, la cui pubblicazione è prevista nel quarto trimestre del 2023-24. Per quanto riguarda i free-to-play, Rainbow Six® Mobile, The Division® Resurgence e XDefiant verranno lanciati entro la fine dell'anno fiscale.»

Adesso possiamo almeno aspettare che Skull & Bones salpi (non è vero, avevamo un'altra metafora) verso le console e i PC di tutto il mondo a partire dal 16 febbraio 2024.

Questo non è stato ovviamente l'unico annuncio dei The Game Awards 2023: qui potete recuperarli tutti quanti insieme ai trailer.