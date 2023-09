Il naufragio di Skull & Bones continua: il team perde un altro membro importante

Non sappiamo cosa succederà definitivamente a Skull & Bones ma è senz'altro il progetto più pericoloso di Ubisoft, soprattutto ora che un altro direttore creativo si è allontanato dal team.

Situazione paradossale visto che il titolo è anche acquistabile in tutti gli store come Amazon, ma tuttavia non c'è ancora una data di uscita definitiva per il progetto.

Sappiamo che Skull & Bones sarà uno dei titoli in uscita entro il prossimo anno fiscale, insieme ad Avatar Frontiers of Pandora, ma considerati i numerosi rinvii non è neanche detto che Ubisoft riesca a rispettare questa scadenza.

E se negli ultimi mesi Ubisoft ha avviato una campagna di rimborsi, così come ha pubblicato addirittura uno spinoff di Skull & Bones, il team di sviluppo continua a perdere pezzi.

Come riporta Kotaku, infatti, Ubisoft Singapore ha perso Elisabeth Pellen che aveva iniziato a lavorare a Skull & Bones nel 2018.

«Cinque anni fa, Elisabeth Pellen andò a Ubisoft Singapore con la missione di riavviare la direzione creativa di Skull & Bones», ha dichiarato un portavoce di Ubisoft a Kotaku, approfondendo: «Ce l'ha fatta, e il team di Skull & Bones sta ora realizzando la sua visione di offrire ai nostri giocatori un'esperienza RPG navale unica.»

Nonostante le rassicurazioni di Ubisoft, che aggiunge che in questa fase "non è raro che un direttore creativo passi a un nuovo progetto o ruolo", questo è l'ennesimo segnale che il videogioco piratesco non naviga in buone acque, per così dire.

Paradossale anche il fatto che nei piani di Ubisoft sembra che ci sia anche un remake di Assassin's Creed Black Flag, da cui nacque l'idea embrionale di Skull & Bones progettato come un contenuto aggiuntivo del titolo della saga degli Assassini.

Vedremo cosa succederà in futuro, anche vedendo come il publisher sta gestendo The Division e il franchise di Immortals, quest'ultimo terminato senza pietà.