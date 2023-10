Skull & Bones non è scomparso e ora ha una data di uscita

Nonostante le apparenze, Skull & Bones non è del tutto naufragato e Ubisoft sembra aver trovato un posto nel calendario delle uscite.

Curiosamente il titolo è sempre stato ordinabile su tutti gli store, tra cui Amazon ovviamente, ma al momento non è chiaro quando lo sfortunato titolo piratesco uscirà in maniera definitiva.

Negli ultimi mesi Skull & Bones ha perso anche alcuni membri della produzione, tra cui figure chiave del team di sviluppo che si sono allontanate.

La beffa è che, a quanto pare, Ubisoft starebbe sviluppando un remake di Assassin's Creed Black Flag, che potrebbe oscurare il turbolento titolo navale.

Ma sembra che possa arrivare il momento di Skull & Bones perché, nel nuovo report finanziario di Ubisoft, c'è anche una finestra di uscita per il titolo.

Per quanto riguarda le uscite del prossimo anno, Ubisoft ha rilasciato questa dichiarazione agli investitori in un passaggio:

«La line-up per il resto dell'anno fiscale include, per quanto riguarda i titoli premium, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus VR, Avatar: Frontiers of Pandora™, Just Dance® 2024, Prince of Persia The Lost Crown e Skull and Bones™, la cui pubblicazione è prevista nel quarto trimestre del 2023-24. Per quanto riguarda i free-to-play, Rainbow Six® Mobile, The Division® Resurgence e XDefiant verranno lanciati entro la fine dell'anno fiscale.»