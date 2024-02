Skull and Bones costerà tanto, ma per Ubisoft «è un Quadrupla A»

Skull and Bones sembra essere un progetto destinato a fare parlare di sé anche per i motivi sbagliati, visto che Ubisoft ha svelato di recente che il prezzo del gioco si assesterà sui 70 dollari.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, ha infatti subito così tanti ritardi e rinvii che in molti pensavano che prima o poi venisse cancellato.

Del resto, mesi fa c'è stato un vero "naufragio", con figure importanti del team di sviluppo che hanno "abbandonato la nave" durante lo sviluppo.

Se non altri gli utenti PS5 avranno un'esperienza unica da Skull and Bones, come raccontato alcuni giorni fa.

Ora, come riportato anche da PushSquare, il co-fondatore e CEO di Ubisoft Yves Guillemot è molto fiducioso in Skull and Bones, tanto da sfidare la sorte, invocando il temuto termine "AAAA" per descrivere il gioco.

Guillemot ha fatto questo commento durante una teleconferenza con sessione Q&A, discutendo le vendite del Q3 della società per l'anno fiscale 2024.

Un interlocutore esperto ha suggerito che Skull and Bones sembra seguire un formato live service e ha chiesto perché Ubisoft insista nel far pagare 70 dollari quando un modello free-to-play potrebbe essere più adatto.

Guillemot ha affermato che la portata, la completezza e il livello di rifinitura e qualità meritavano un prezzo di 70 dollari, scatenando tutte le polemiche del caso.

«Vedrete che Skull and Bones è un gioco a tutti gli effetti. È un titolo molto grande e crediamo che la gente si renderà conto di quanto sia vasto e completo. È un gioco davvero completo, a tripla... quadrupla A, che darà risultati nel lungo periodo».

Resta da vedere come Skull and Bones si comporterà in queste acque inesplorate, prima del lancio completo del gioco la prossima settimana, il 16 febbraio (sperando non affondi).

Potrete in ogni caso provare il tutto grazie all'open beta di Skull and Bones: a questo indirizzo trovate tutti i dettagli per partecipare sulle varie piattaforme.