Skull and Bones è ancora vivo: annunciata l'open beta gratis

Forse questa volta il titolo piratesco di Ubisoft potrebbe davvero riuscire a "salpare" sul mercato: Skull and Bones si sta infatti preparando a una speciale open beta gratuita, in arrivo pochi giorni prima del lancio ufficiale.

Ricordiamo che la nuova ambiziosa produzione di Ubisoft arriverà il 16 febbraio (potete prenotarlo su Amazon) e questa volta non dovrebbe più subire alcun rinvio, a giudicare dall'ultimo annuncio ufficiale.

Advertisement

Gli sviluppatori hanno infatti svelato che dall'8 all'11 febbraio sarà possibile provare senza alcun ulteriore limite di tempo Skull and Bones: un'ottima occasione per verificare con mano se il team sarà riuscito a sviluppare l'esperienza piratesca sognata da tanti appassionati.

L'open beta gratuita sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ovvero su tutte le piattaforme in uscita: è evidente che Ubisoft, oltre a raccogliere i giusti feedback per la gestione dei server, vuole anche sfruttare il tutto come un'opportunità per far conoscere il proprio gioco anche ai fan più scettici.

Insomma, dopo uno sviluppo particolarmente longevo e problematico, forse finalmente Skull and Bones sta per riuscire davvero a vedere la luce: speriamo ovviamente che riesca a farlo con un ottimo titolo e che sia valsa la pena di attendere così a lungo.

Recentemente l'editore è riuscito a farsi notare con uno dei primi grandi successi del 2024: stiamo ovviamente parlando di Prince of Persia The Lost Crown, che abbiamo elogiato nella nostra recensione dedicata.

Una produzione che dovrebbe servire da esempio per tutta l'industria videoludica su come sviluppare i prossimi videogiochi in futuro, come vi ha giustamente raccontato il nostro Gianluca Arena nel suo ultimo Occhio Critico.

Quel che appare certo è che Ubisoft crede fortemente in Skull and Bones e nel suo successo a lungo termine, come ha dimostrato anche l'annuncio di una serie a fumetti prima ancora che si sapesse la data di lancio.