Skull and Bones si ricorderà dell'esistenza del Dualsense di PS5

Skull and Bones sembra essere un progetto sempre più reale e, mentre l'open beta è finalmente vicina dopo una lunga attesa, Ubisoft ha svelato di recente come il videogioco piratesco sfrutterà al massimo le potenzialità del Dualsense, l'iconico controller di PS5.

Una buona notizia proveniente dal titolo Ubisoft che, negli ultimi anni, non se l'è vista affatto bene fino ad ora. Per un periodo c'è stato quasi un vero naufragio, con figure molto importanti del team di sviluppo che hanno abbandonato la nave (è il caso di dirlo) nei momenti più perigliosi dello sviluppo.

Se non altri gli utenti PS5 avranno un'esperienza unica da Skull and Bones, come raccontato poco fa dal PlayStation Blog.

I grilletti adattivi del Dualsense verranno sfruttati per i combattimenti navali, con fuochi marini, balestre giganti, lanciarazzi e mortai che produrranno diverse tensioni dei grilletti mentre sparerete con la varietà di armi offerte.

Gli arsenali che sparano più velocemente, come le balestre o le colubrine, richiederanno solo una leggera trazione dei grilletti adattativi. Ma il peso delle armi lunghe o del fuoco marino viene comunicato attraverso una resistenza più forte, mentre i grilletti adattivi traducono il peso dell'arsenale più pesante, come le bombarde o i razzi, assicurando che ogni colpo sparato dia un feedback differente.

Poi, il controller emetterà un suono in determinate posizioni in base al punto in cui sparerete con la vostra arma e al punto in cui starete subendo danni. Con una raffica di colpi di cannone sparati a dritta, sentirete l’intensità dell’attacco nelle vostre mani oltre che vederla sullo schermo.

Inoltre il Dualsense di PS5 vi permetterà di sentire il mare di Skull and Bones, con i feedback delle onde più imponenti che si ripercuoteranno dalla chiglia della nave al controller.

Potrete provare queste funzionalità tra pochissimi giorni, quando l'open beta di Skull and Bones sarà finalmente disponibile: a questo indirizzo trovate tutti i dettagli per partecipare sulle varie piattaforme.

