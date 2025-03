Silksong mostra segni di vita: ci sono piccole novità

Il lancio di Hollow Knight Silksong sta ormai diventando uno dei più discussi degli ultimi anni: il nuovo metroidvania di Team Cherry è rimasto in sviluppo per così tanto tempo da aver spinto spesso diversi fan a dubitare della sua stessa esistenza.

Del resto, l'approccio del team di sviluppo è decisamente diverso da quanto fatto da diversi altri studi: gli autori non vogliono infatti svelare ulteriori trailer o informazioni ufficiali fino a quando non si sentiranno effettivamente soddisfatti del proprio lavoro.

Ma per il sequel di Hollow Knight (che trovate invece su Amazon) sono arrivati diversi indizi nel corso delle scorse ore, soprattutto provenienti dal mondo Xbox.

Era stata infatti la casa di Redmond a ricordarcene l'esistenza, mentre un noto insider anticipava il suo possibile debutto a giugno, come parte del catalogo di Xbox Game Pass.

A suggerire che ci siano davvero novità in arrivo ci hanno pensato gli stessi sviluppatori: come segnalato sul forum ResetEra, nelle ultime ore sono infatti arrivati alcuni piccoli aggiornamenti ufficiali che lasciano ben sperare.

Sembra infatti che Hollow Knight Silksong sia stato ufficialmente inserito nella lista di giochi compatibili in cloud con GeForce Now: un'informazione inclusa a livello interno anche nella pagina ufficiale su Steam che, come potete vedere dal portale SteamDB, ha finalmente aggiornato il copyright del prodotto, dall'anno 2019 al 2025.

Non si tratta di molto su cui basarsi, me ne rendo perfettamente conto, ma il solo fatto che siano avvenute queste mosse lascerebbe pensare che il 2025 dovrebbe essere davvero l'anno giusto per l'uscita di Silksong.

Lascia pensare anche il fatto che queste mosse siano state portate avanti poco prima del Nintendo Direct dedicato a Switch 2 o, se le indiscrezioni delle scorse ore fossero confermate, poco prima di un nuovo Direct a sorpresa: chissà che effettivmaente non possano esserci novità direttamente dalla grande N.

In ogni caso, posso solo unirmi a voi nel sperare che venga presto fatta chiarezza su uno degli sviluppi più attesi e longevi della storia: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.