Silksong esiste davvero, fidatevi di Xbox (che lo menziona nuovamente)

Il programma ID@Xbox supporta da anni la scena degli sviluppatori indipendenti, e la spesa di $5 miliardi comunicata nella giornata di oggi è una dimostrazione evidente.

In occasione della GDC di San Francisco, Xbox ha colto l'occasione per celebrare il talento degli sviluppatori indipendenti. Negli ultimi dodici mesi, spiega l'azienda su Xbox Wire, il programma ID@Xbox ha visto il lancio di oltre 1.000 giochi su console e PC.

Ed è notevole il dato relativo agli incassi ricevuti dagli sviluppatori: dal suo debutto nel 2013, ID@Xbox ha generato oltre $5 miliardi entrate per gli sviluppatori indipendenti di tutto il mondo, offrendo loro strumenti per raggiungere un pubblico più ampio.

Per esempio, Xbox si produce ogni mese in una selezione di videogiochi indipendenti che vi consiglia di recuperare, proprio allo scopo di aumentare la diffusione degli stessi prodotti su cui investe.

Tra questi c'è anche Hollow Knight: Silksong, progetto che è stato annunciato tanto tempo fa e che è diventato un vero e proprio meme per il suo essere scomparso.

Tuttavia Xbox lo menziona nuovamente, con una certa tranquillità.

«Indipendentemente da dove le persone scelgano di giocare», spiega Xbox: «stiamo lavorando con gli sviluppatori per sfruttare al meglio le funzionalità esclusive di quel dispositivo o schermo.»

Quali giochi arrivano? Anche quel roguelike che immaginate:

«Guardando al futuro, la nostra formazione è incredibile con giochi in arrivo come Clair Obscur: Expedition 33, Descenders Next e FBC: Firebreak da giocare in tutto l'universo Xbox... e naturalmente anche Hollow Knight: Silksong!»