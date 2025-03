Silksong gratis al day one su Game Pass in estate? Così pare

L'attesa per Hollow Knight: Silksong si protrae ormai da anni, tenendo i fan con il fiato sospeso tra rumor, anticipazioni e lunghi silenzi.

Il seguito dell'acclamato metroidvania di Team Cherry (date un'occhiata ad Amazon) continua a essere avvolto nel mistero, ma una nuova indiscrezione potrebbe finalmente fare luce sulla sua data di uscita.

Già il nuovo report di ID@Xbox alla GDC ci ha confermato l'esistenza di Silksong, ma c'è dell'altro.

Secondo fonti vicine al settore, il gioco potrebbe vedere la luce durante la prossima estate, ponendo fine a un'attesa che ha messo a dura prova la

pazienza della comunità.A riaccendere le speranze dei fan è stato l'insider eXtas1s, figura rispettata nel panorama per l'attendibilità delle sue anticipazioni.

Durante una recente live su YouTube, il reporter ha lasciato intendere che Hollow Knight: Silksong potrebbe debuttare nel mese di giugno 2025.

«Hollow Knight: Silksong è un videogioco che in linea di principio era pianificato per giugno», ha dichiarato eXtas1s, pur invitando all'estrema cautela riguardo questa informazione.

Il condizionale resta d'obbligo, con lo stesso insider che ha sottolineato come questa data sia tutt'altro che certa.

La sua riluttanza nel confermare definitivamente l'informazione suggerisce che i piani di sviluppo potrebbero essere ancora in fase di definizione o soggetti a cambiamenti.

Considerando la tempistica suggerita dal leak, non è da escludere che Microsoft possa utilizzare l'imminente Xbox Games Showcase estivo come palcoscenico ideale per annunciare finalmente una data di rilascio ufficiale.

Silksong è destinato in ogni caso ad arrivare su Xbox Game Pass fin dal day one, come confermato nell'ormai lontano 2022. In virtù del fatto che il progetto è stato annunciato così tanto tempo fa, ciò lo ha trasformato in un vero e proprio meme.

Questa strategia di distribuzione potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per Microsoft, che aggiungerebbe al proprio catalogo un titolo estremamente atteso dalla community.