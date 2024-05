Silent Hill 3, qualcuno ha dato vita al "remake"

Silent Hill 3 è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, sebbene a quanto pare qualcuno ha deciso di realizzare una sorta di remake di un segmento specifico dell'horror in questione.

La saga Konami, che potete recuperare su Amazon in una collection contenente secondo e terzo capitolo, non è mai veramente passata di moda.

I fan sono ancora in attesa di Silent Hill 2 Remake, il quale potrebbe arrivare piuttosto presto.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il parco divertimenti Lakeside di Silent Hill 3 è stato nuovamente trasformato in Unreal Engine 5.

Il progetto è stato realizzato dall'artista “EverLifeZach” che, per ricreare questo ambiente, ha utilizzato sia Nanite che Lumen.

L'artista ha anche realizzato i nuovi modelli in Blender e poi ha preso la maggior parte delle texture che potete vedere dalla Quixel Library.

Inoltre, EverLifeZach ha anche cercato di spingere Nanite e Lumen il più possibile, cosa che ha fatto salire alle stelle le dimensioni del progetto.

Secondo l'artista, infatti, questa semplice sequenza aveva una dimensione di circa 100 GB.

Il risultato finale è davvero eccezionale, quindi assicuratevi di guardare il video che trovate poco sopra, nel player dedicato.

Per chi se lo stesse chiedendo, questo progetto è stato realizzato a scopo di portfolio e non è quindi scaricabile né giocabile in alcun modo.

In altre parole, è simile al fan remake di Star Wars: Republic Commando che abbiamo condiviso con voi pochi giorni fa.

Restando in tema, un altro remake di Silent Hill 4 con la potenza dell'Unreal Engine 5 è un regalo dei fan ai fan della saga horror di Konami: guardate che spettacolo.

Questo, ricordando nuovamente che il remake di Silent Hill 2 a cura di Bloober Team dovrebbe essere finalmente lanciato quest'anno, tanto che potrebbe fare capolino in occasione del prossimo PlayStation Showcase.