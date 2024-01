Silent Hill 4 Remake è un sogno e qualcuno lo ha creato

Silent Hill 2 Remake di Bloober Team è sparito dai radar, e i fan hanno deciso di ingannare l'attesa rispolverando il classico Silent Hill 4.

La serie di survival horror Konami, che potete recuperare su Amazon in una collection a tema, vedrà infatti prossimamente il rifacimento del secondo capitolo, da molti considerato il migliore.

E se in molti pensavano che la data di uscita starebbe stata fissata nel 2023, così non è stato.

Ora, dopo che Bloober ha rivelato di stare dando gli ultimi ritocchi al gioco, alcuni appassionati hanno deciso di riprendere in mano il quarto capitolo uscito su PS2 e Xbox.

Come riportato anche da GamingBible, un remake di Silent Hill 4 realizzato con la potenza dell'Unreal Engine 5 è un nuovo regalo dei fan ai fan.

Realizzato dallo YouTuber Maxim Dorokhov, questo remake è una ricostruzione dell'appartamento di Henry Townshend, la casa del protagonista in cui si inizia il gioco.

È una riproduzione straordinaria, che aggiunge molti più dettagli ai vari arredi presenti nella stanza.

È persino possibile dare un'occhiata attraverso la finestra al mondo esterno, che appare decrepito nel miglior modo possibile.

Purtroppo, questo fan remake non va oltre l'appartamento stesso, ma dà un'ottima impressione di come potrebbe apparire un rifacimento ufficiale (che immaginiamo non uscirà mai).

In ogni caso, si tratta di un ottimo spunto per capire come potrebbero essere i futuri remake realizzati con l'UE5.

A proposito di remake ufficiali, il nuovo Silent Hill 2 è previsto per quest'anno. Sarà un'esclusiva per PlayStation 5 e PC e sfrutterà anche la potenza dell'Unreal Engine 5.

Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita, ma se PlayStation ospiterà uno State of Play a breve, è probabile che la data verrà comunicata in quell'occasione.

Del resto, è probabile che il remake di Silent Hill 2 venga finalmente lanciato quest'anno, come suggerito dal già citato trailer pubblicato alcune settimane fa da Sony.

Senza considerare anche che altri remake dedicati alla serie horror Konami potrebbero essere in lavorazione.