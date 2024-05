Uno Star Wars del passato riceve un remake next-gen dei fan

I fan di Star Wars non hanno molto di cui lamentarsi negli ultimi tempi, vista l'uscita di titoli più o meno meritevoli di attenzione.

Non solo Star Wars Jedi: Survivor (che trovate su Amazon), visto che anche la prossima avventura nella galassia lontana lontana Star Wars: Outlaws non sembra niente male.

Del resto, diverse settimane fa Ubisoft Massive ha infatti mostrato il gameplay del suo prossimo progetto, dopo averlo presentato con un breve teaser.

Ora, però, c'è qualcosa di speciale che farà felici i fan di Star Wars particolarmente nostalgici (via DSO Gaming).

Il bravo Oleksandr Maziura ha ricreato l'intro di Star Wars: Republic Commando in Unreal Engine 5, dandoci un'idea di come potrebbe essere un remake moderno di questo classico gioco di Star Wars.

L'artista ha impiegato un anno e mezzo per completare questo progetto. Per creare i nuovi asset, Maziura ha utilizzato Blender e ha poi renderizzato l'immagine finale in Unreal Engine 5.

La cosa interessante è che l'introduzione presenta alcune sequenze in prima persona. E sì, l'artista ha rifatto queste sequenze interamente con il motore grafico di Epic di ultima generazione.

A fronte ciò il video può darvi un'idea abbastanza buona di come potrebbe apparire un remake di Republic Commando, visto che il risultato finale è realmente sorprendente, specie per i fan del gioco originale.

Come per la maggior parte dei fan remake, anche questo è stato - purtroppo - realizzato a scopo di portfolio. In altre parole, non c'è una demo da scaricare né altro.

Al momento non ci sono piani ufficiali per un remake di Star Wars: Republic Commando. L'unico che - pare - vedrà la luce prossimamente è quello dedicato al classico Star Wars: KOTOR, attualmente in fase di sviluppo tra alti e bassi.

Parlando invece di rifacimenti dei fan Unreal Engine 5, dovreste anche dare un'occhiata al fantastico remake di Toy Story 2 su PS1.