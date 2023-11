Silent Hill 2 Remake potrebbe narrare le origini di Pyramid Head

Il remake di Silent Hill 2 potrebbe includere nientemeno che le origini per Pyramid Head.

La saga horror targata Konami riceverà infatti il rifacimento di uno dei capitoli più apprezzati di sempre.

Considerando che la data di uscita starebbe per essere finalmente svelata, non sorprende che inizino a trapelare nuove informazioni sul gioco, il quale a quanto pare sarà in parte diverso dal titolo originale.

Come riportato anche da ComicBook, un grande cambiamento sembra essere l'aggiunta, da parte di Bloober Team, di una storia dedicata alle origini del temibile Pyramid Head.

Il cattivo di Silent Hill è sempre stato piuttosto misterioso e molti fan sostengono che questo sia parte del suo fascino.

Alcuni dei migliori giochi e film dell'orrore nascondono le origini dei nemici nel mistero, dato questo li rende più spaventosi. Se si sa troppo sul "mostro", si comincia a demistificarlo e si perde quindi il fattore paura.

Tuttavia, sembra che Bloober Team cercherà di svelare come Pyramid Head sia diventato quello che è oggi.

L'utente dpanim di ResetEra ha fatto notare che la descrizione di Best Buy suggerisce che Pyramid Head avrà una sorta di capitolo dedicato o qualcosa che approfondirà il suo background.

Resta da vedere se questo sarà un bene o un male. Alcuni fan sono infatti piuttosto scettici sulla capacità di Bloober Team di realizzare il remake di un gioco di tale portata, dato che il loro lavoro è stato piuttosto discontinuo col passare degli anni, con titoli che vanno dal mediocre al buono.

Speriamo che tutto vada per il meglio, visto che Silent Hill 2 è uno dei giochi horror più apprezzati di tutti i tempi, augurandoci non faccia la fine della deprecabile serie interattiva Ascension.

Questo, senza considerare che altri remake dedicati alla saga horror potrebbero essere in lavorazione.