Silent Hill 2 non sarebbe l'unico remake in arrivo, per Konami

Dopo una lunga fase in cui la saga è rimasta dormiente troppo a lungo, Konami sta provando con tutte le sue forze ad avviare un vero e proprio revival di Silent Hill, con tanti nuovi capitoli e spin-off in arrivo per catturare nuovamente l'interesse dei fan.

Tra questi, il progetto più importante è indubbiamente Silent Hill 2, il remake di uno dei survival horror più amati di sempre curato da Bloober Team, autore tra gli altri dell'ultimo Layers of Fear e di The Medium (lo trovate in offerta su Amazon).

Recentemente abbiamo assistito anche allo sperimentale Silent Hill Ascension su mobile, che sembrerebbe però aver deluso i fan: Konami certamente si augurerà che il remake del secondo capitolo venga recepito meglio, ma non sembra avere alcuna intenzione di fermare il suo progetto di revival della serie horror.

Come segnalato da VGC, l'editore giapponese ha infatti pubblicato nelle scorse ore il consueto report finanziario di fine trimestre, lasciandosi però scappare che sono in programma dei "remake" di Silent Hill.

E attenzione, perché remake in questo caso veniva usato con il suo plurale, lasciando intendere che Silent Hill 2 non sarebbe l'unico rifacimento attualmente in programma per il futuro.

Questa sarebbe a tutti gli effetti una novità inaspettata: sapevamo infatti che Konami puntava fortemente sulla rinascita della saga, ma fino a questo momento solo il secondo episodio era stato annunciato come remake per via dell'immensa popolarità della versione originale.

Ovviamente resta in piedi l'ipotesi che possa essersi trattato di un semplice errore da parte di Konami, motivo per cui vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di chiarimenti.

Tuttavia, se non dovesse arrivare alcuna rettifica i fan dovrebbero iniziare ad aspettarsi altri annunci interessanti in arrivo: vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

A tal proposito, ma quando uscirà effettivamente il remake di Silent Hill 2? Per il momento non c'è alcuna novità sulla data di lancio, ma recentemente la pagina Steam si è aggiornata per includere gli obiettivi sbloccabili. Ma per chi sperava di affrontare tante missioni, non dovrebbero essere molti.