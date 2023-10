Silent Hill Ascension, la nuova serie interattiva ha una data ufficiale

Forse tra poche settimane potremo finalmente scoprire cosa aspettarci davvero da Silent Hill Ascension, uno dei numerosi progetti annunciati da Konami per il revival della celebre saga survival horror.

La casa di Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo ) ha infatti deciso di riportare in auge una saga rimasta dormiente per fin troppo tempo, non solo con un remake del secondo episodio ma con tanti altri progetti inediti.

Tra questi c'è stato appunto l'annuncio di Silent Hill Ascension, che contrariamente alle aspettative non sarà un vero e proprio videogioco, ma una miniserie livestream in cui gli utenti saranno in grado di condizionare alcuni eventi della storia, prendendo decisioni in tempo reale durante le dirette.

Indubbiamente qualcosa di mai visto prima e una «nuova esperienza» per la serie Silent Hill e che proprio per questo ha alimentato molta curiosità: come segnalato da IGN US, presto alcuni utenti potrebbero essere in grado di celebrare la festa di Halloween proprio con la prima puntata di questo misterioso progetto.

Sul Play Store di Google è infatti già apparsa la possibilità di pre-registrarsi per scaricare l'app di Silent Hill Ascension: stando alle informazioni contenute nella pagina ufficiale, la prima puntata andrà in onda il 31 ottobre negli Stati Uniti, ma a causa del fuso orario proposto in Italia dovrebbe corrispondere all'1 novembre alle ore 3 del mattino.

Non esattamente una fascia oraria convenzionale o conveniente per gli utenti nel nostro territorio, ma c'è da dire che gli autori del progetto non hanno ancora voluto confermare in via ufficiale le informazioni contenute nella pagina: se non doveste farcela — comprensibilmente — ad assistere in diretta, potrete comunque scoprire che cosa è successo e in che modo gli utenti hanno condizionato il tutto.

Vedremo che cosa succederà e cosa potremo davvero aspettarci da questa serie interattiva: nel frattempo, passando a esperienze videoludiche vere e proprie, non abbiamo ancora ulteriori novità su Silent Hill 2 Remake, ma sappiamo che dovrebbe essere «al 100%» più grande dell'originale.