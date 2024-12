Silent Hill 2 Remake è il vero perdente dei The Game Awards

Nonostante fosse stato nominato in ben cinque categorie, il remake di Silent Hill 2 è uscito dai The Game Awards 2024 a mani vuote, lasciando molti fan delusi e furiosi per l’apparente trascuratezza nei confronti del lavoro di Bloober Team.

Quando, più di due anni fa, fu annunciato che Bloober Team si sarebbe occupato del remake di uno dei titoli horror più iconici della storia (che trovate su Amazon), le reazioni furono piuttosto scettiche.

Ma il team polacco ha saputo sorprendere tutti, rimanendo fedele all’atmosfera e alla narrativa del classico del 2001, aggiungendo al contempo migliorie tecniche e nuove sfumature al gameplay, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Vero anche che l’assenza di SIlent Hill 2 Remake nelle categorie Game of the Year e Best Game Direction aveva lasciato perplessi molti osservatori.

Il risultato è stato un remake che non solo ha celebrato l’eredità del gioco originale, ma ha anche dimostrato le capacità creative di Bloober Team, consolidando la loro reputazione nel genere horror.

Il remake di Silent Hill 2 era in lizza per alcune delle categorie più prestigiose dei TGA:

Miglior Performance per Luke Roberts (James Sunderland)

Miglior Design Audio

Miglior Narrativa

Miglior Colonna Sonora e Musica

Miglior Action/Adventure

Nonostante le aspettative alte, il titolo non è riuscito a portare a casa nessun premio, neanche in categorie come design audio e performance, che sembravano particolarmente adatte a riconoscerne i meriti.

Sui social e su piattaforme come Reddit, la delusione dei fan è palpabile. Molti ritengono che il remake sia stato "derubato" in ogni categoria e si dicono sorpresi dalla mancanza di riconoscimenti per un progetto che ha riscosso tanto successo tra critica e pubblico.

Particolare amarezza è stata espressa per la mancata vittoria di Luke Roberts, il cui ritratto di James Sunderland è stato elogiato come una delle interpretazioni più profonde e coinvolgenti dell'anno.

Nonostante la mancata gloria ai The Game Awards, il remake di Silent Hill 2 non è passato inosservato, visto che è riuscito a superare il milione di copie vendute a pochi giorni dal lancio.

Chissà se Cronos, nuovo progetto horror dei Bloober, non riuscirà invece a ottenere i premi che Silent Hill 2 Remake non è riuscito ad avere.