Bloober promette che Cronos si allontanerà molto da Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake è stato il gioco che ha rivalutato indubbiamente Bloober Team agli occhi del grande pubblico, ma il team di sviluppo non vuole adagiarsi sugli allori e Cronos: The New Dawn sarà un gioco molto diverso.

Cronos: The New Dawn è stato annunciato durante l'ultimo evento Xbox e da allora ha catturato l'attenzione del pubblico. Dopo The Medium (lo trovate su Amazon), Bloober continua quindi a esplorare il mondo dell'horror ma con stilemi ed estetiche diverse, anche da Silent Hill.

In un'intervista con IGN US, il direttore e designer del gioco, Wojciech Piejko, ha spiegato che, dopo aver pubblicato il già citato The Medium e aver iniziato a lavorare su un progetto che in seguito sarebbe diventato Cronos, il team ha deciso di allontanarsi da un'ambientazione più realistica per differenziarsi da Silent Hill 2.

I giocatori vestiranno i panni di un Viaggiatore, un agente della misteriosa Collective, incaricato di esplorare le terre desolate del futuro in cerca di fratture temporali che permetteranno di tornare nella Polonia degli anni '80.

La missione sarà quella di rintracciare figure chiave del passato, decedute durante l'apocalisse, e di utilizzare il potente Harvester per estrarne le Essenze e portarle nel futuro con sé.

«Sapevamo ovviamente che stavamo lavorando al gioco di Silent Hill, quindi non volevamo sovrapporci a una storia più "terra-terra"», ha affermato Piejko nell'intervista, parlando del modo in cui è stato concepito Cronos.

Piejko approfondisce spiegando che Cronos: The New Dawn è nato con l'idea di "andare in un'altra direzione", così che il pubblico non avesse l'impressione che Bloober potesse replicare Silent Hill 2, ma in un altro setting.

Inoltre, il team è entusiasta di tornare nel mondo della fantascienza horror, quindi Cronos potrebbe essere davvero una nuova sorpresa da parte di Bloober.

Cronos: The New Dawn arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC nel 2025, anche se una data di uscita più specifica non è stata ancora annunciata. Nel frattempo potete già vedere se il titolo gira sui vostri PC: ecco i requisiti minimi e raccomandati.