Silent Hill 2 Remake snobbato in due categorie chiave ai TGA

Il remake di Silent Hill 2 si è guadagnato cinque nomination ai The Game Awards 2024, ma non ha ottenuto riconoscimenti nelle categorie più ambite: Game of the Year e Best Game Direction.

La decisione ha sollevato diverse polemiche tra i fan e gli esperti del settore, in attesa delle premiazioni finali, soprattutto considerando la presenza dell'espansione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree in quelle stesse categorie.

Il lavoro di Bloober Team su Silent Hill 2 Remake (gioco che trovate su Amazon) ha ottenuto un notevole successo, raccogliendo nomination in cinque categorie.

Parlo di Best Narrative, Best Score and Music, Best Audio Design, Best Performance (con Luke Roberts riconosciuto per la sua toccante interpretazione di James Sunderland) e Best Action/Adventure Game (per aver modernizzato con successo il gameplay dell’originale).

Nonostante queste candidature di peso, l’assenza del gioco nelle categorie Game of the Year e Best Game Direction ha lasciato perplessi molti osservatori (via GameRant).

A generare ulteriore malcontento è stata la presenza di Shadow of the Erdtree nelle medesime categorie.

Molti ritengono inappropriato che un contenuto aggiuntivo, per quanto di qualità, occupi posti destinati a giochi completi e originali.

Alcuni sostengono che il DLC avrebbe dovuto trovare spazio in categorie come Best Ongoing Game, lasciando maggiore respiro a titoli come Silent Hill 2.

Nonostante le controversie, Silent Hill 2 Remake resta un forte candidato per vincere in alcune delle categorie in cui è stato nominato, in particolare Best Audio Design, dove il suo sound design immersivo potrebbe fare la differenza.

La cerimonia dei The Game Awards, prevista per il 12 dicembre, sarà l’occasione per scoprire se il remake di uno dei più grandi classici del survival horror riuscirà a farsi valere.

La discussione, intanto, è tutt’altro che chiusa, specie anche per quanto riguarda l'inclusione di Black Myth Wukong nelle nomination per il GOTY.