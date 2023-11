Silent Hill 2: disponibile il preorder del remake su Amazon!

Finalmente Amazon ha aperto i preorder di Silent Hill 2 Remake, rifacimento del secondo capitolo di una delle serie horror più amate di tutti i tempi. Per informazioni più dettagliate sul titolo, vi consigliamo di consultare la nostra scheda, dove potete trovare tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.

Silent Hill 2 Remake, chi dovrebbe acquistarlo?

Silent Hill 2 Remake è una riedizione modernizzata del classico gioco horror Silent Hill 2, che utilizza il potente Unreal Engine 5 per riportare in vita la sinistra e nebbiosa città di Silent Hill con un livello di dettaglio visivo, auditivo e sensoriale che non era possibile nella versione originale​. Sviluppato dallo studio polacco Bloober Team, noto per titoli come "Observer" e "The Medium", questo gioco promette di essere un'esperienza rivoluzionaria sui dispositivi più recenti, con grafica e suoni particolarmente immersivi​.

Silent Hill 2 Remake sarà un'esclusiva temporanea per la console PlayStation 5 e PC, con Sony che si è assicurata l'esclusività per un periodo di 12 mesi, dopodiché il gioco diventerà disponibile su altre piattaforme​​.

Purtroppo, al momento Silent Hill 2 Remake non ha ancora una data di uscita precisa. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

