Sid Meier’s Civilization VII è già SCONTATISSIMO! (-28%)

Sid Meier's Civilization VII, uno dei titoli più attesi dell'anno

Dopo il successo del suo predecessore, questo nuovo capitolo aveva l’arduo compito di migliorare un’esperienza già considerata il punto di riferimento dei giochi 4X. Firaxis Games ha raccolto la sfida e ha portato il franchise verso nuovi orizzonti. Civilization VII introduce una serie di cambiamenti significativi, a partire da un gameplay più snello e accessibile, perfetto per coinvolgere un pubblico più ampio. La diplomazia è stata rinnovata e finalmente occupa il ruolo centrale che merita, mentre l’innovativa separazione tra leader e civiltà offre un'infinita varietà di scenari, aumentando la longevità delle partite.

Ma non è tutto oro quel che luccica. Nonostante il titolo sia eccellente, alcune scelte di design dividono la community. La presenza di sole tre epoche storiche, pensata per eliminare la classica stanchezza del late game, potrebbe non convincere i fan di lunga data. Inoltre, la nuova interfaccia utente richiede un po’ di tempo per essere padroneggiata, e alcuni aspetti delle partite risultano meno rifiniti, con obiettivi e crisi che talvolta perdono di incisività.

Detto questo, Civilization VII rimane uno strategico di altissimo livello, capace di innovare senza paura e di proiettare la serie verso il futuro. Se amate il genere e non vedete l’ora di conquistare il mondo (virtuale), questa è l’occasione perfetta per metterci le mani sopra.

Sid Meier's Civilization VII

