Sì, MultiVersus sta davvero tornando

Quasi un anno fa esatto, MultiVersus aveva chiuso i battenti in maniera più o meno improvvisa per poi cadere in un inquietante silenzio dal quale, di recente, sono riemersi alcuni sussurri che hanno fatto pensare che il picchiaduro di Warner Bros stesse effettivamente tornando.

Il titolo che puntava ad essere un rivale di Super Smash Bros. (i cui ultimi capitoli trovate su Amazon) non ha esattamente raggiunto il suo obiettivo.

Alla fine del 2023, MultiVersus era tornato sulle scene in modo decisamente singolare, ovvero grazie a McDonald's. Al quale è seguito un intervento del director del gioco che, dopo un lungo periodo, ruppe il silenzio intorno alla produzione parlando con la community dei fan.

All'inizio dell'anno c'erano state delle altre strane situazioni in giro per il web, e giusto ieri c'erano stati degli aggiornamenti strani all'interno di Epic Games Store.

Poco fa è arrivato anche un particolare aggiornamento direttamente dai profili social di MultiVersus, che sta "scaldando la voce" prima di qualcosa:

Guardando indietro a tutti gli indizi, ma soprattutto al fatto che i profili del gioco sono tornati a pubblicare qualcosa dal 22 giugno 2023, è evidente che MultiVersus sta tornando ed ora è ufficiale.

D'altronde il team di sviluppo aveva sempre accennato al ritorno del gioco in una versione definitiva nel corso del 2024, e sembra che il piano dei lavori stia andando come previsto.

Il progetto sembrava promettente e il publisher sembrava puntarci molto, se non fosse che il titolo ha chiuso i battenti senza preavviso lasciando gli utenti con il proverbiale pugno di mosche in mano.

MultiVersus sembra per altro proprio l'esatto tipo di videogioco che Warner Bros sta cercando in questo momento. Dopo Suicide Squad, infatti, l'azienda non ne vuole più sapere di giochi AAA ma vuole puntare su giochi mobile e free-to-play persistenti.