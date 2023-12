MultiVersus sta tornando davvero... secondo McDonald's

In attesa che Player First Games e Warner Bros. Games abbiano nuove notizie sul rilancio di MultiVersus, una prima importante anticipazione del suo ritorno sarebbe arrivata... tramite i ristoranti McDonald's.

Nato con l'intenzione di creare un'esperienza simile a Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon), ma con i personaggi di casa Warner Bros, MultiVersus ebbe un lancio incredibile e che lo portò immediatamente alla luce della ribalta, superando colossi come Fortnite e COD Warzone senza alcuna fatica.

Sfortunatamente, la gestione nelle settimane successive ha commesso ogni possibile errore che era possibile commettere, portando a un crollo spaventoso di utenti e costringendo il team di sviluppo a chiudere i server in vista di un rilancio nel 2024.

Da allora non si è più avuto alcun reale aggiornamento ufficiale, ma la sua ricomparsa su PlayStation Store aveva fatto immaginare che il debutto fosse ormai molto vicino.

Indizio, oggi, rafforzato dall'ultima campagna pubblicitaria di McDonald's in Belgio: alcuni utenti hanno infatti segnalato alcuni bollini che anticipano l'arrivo di Happy Meal dedicati a MultiVersus.

Si tratta a tutti gli effetti di una nuova campagna, dato che MultiVersus non aveva mai avviato alcuna collaborazione con la catena di fast food.

Questo sembrerebbe anticipare a tutti gli effetti il ritorno del platform fighter free-to-play nelle prossime settimane, anche se da parte di Player First Games e Warner Bros. Games al momento tutto tace.

Vedremo che cosa uscirà fuori da questa collaborazione e se siano effettivamente previsti annunci in queste ore: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, pare che in occasione del rilancio potremo aspettarci anche l'esordio di nuovi combattenti inediti, stando agli indizi lanciati dagli stessi sviluppatori.

E chissà che con la collaborazione con McDonald's non serva ad anticipare proprio questo, anche se il bollino in realtà non sembra mostrare alcuna reale novità.