MultiVersus sta davvero preparando il suo ritorno

Sembra passata un'eternità ma, tra le tante cose accadute quest'anno, c'è stata la fine di MultiVersus, l'atteso progetto di Warner Bros che doveva rappresentare il nuovo Smash Bros. con i personaggi della major.

Ora che la saga di Nintendo non avrà più un seguito (ma potete recuperare l'ultimo capitolo su Amazon) in molti hanno provato a prendersi un posto all'interno dei picchiaduro brawler, e tra questi c'è stato proprio MultiVersus.

Advertisement

Il picchiaduro con i personaggi dei mondi Warner Bros aveva raccolto un certo seguito e conseguente successo ma, con una decisione arrivata a sorpresa, il gioco è stato ritirato dagli scaffali digitali senza la promessa reale di un ritorno.

Con la generica promessa di un ritorno nel 2024, il co-fondatore e game director di Player First Games, Tony Huynh, aveva annunciato l'amara notizia a tutti i fan.

«Faremo anche in modo che tutti i tuoi progressi e contenuti vengano trasferiti quando MultiVersus tornerà il prossimo anno, con una varietà di nuovi contenuti, funzionalità e modalità.», dichiarò Huynh relativamente agli acquisti fatti nella piattaforma.

Dallo scorso marzo non ci sono state novità reali ma, a quanto pare, il ritorno di MultiVersus nel 2024 è più concreto del previsto.

Come riporta The Gamer, di recente i canali social di MultiVersus sono stati aggiornati per eliminare i contenuti dell'ultima stagione pubblicata per il picchiaduro. Ovviamente non è una conferma di nessun tipo ma, in preparazione di un eventuale rilancio, è una mossa più che plausibile rimettere a posto, per così dire, i contenuti dei propri profili.

Un content creator molto attivo su MultiVersus ha scoperto questo piccolo dettaglio, dicendo che il team di sviluppo sta "cucinando qualcosa", riferendosi al fatto che le cose si stanno muovendo dietro le quinte probabilmente.

Per tutta risposta, Tony Huynh attraverso il suo account ha replicato postando un link della pagina Wikipedia del cuoco dei Muppet (sì, quelli che piacciono solo a Geoff Keighley), per rispondere al fatto che stanno "cucinando" probabilmente.

Se questo è un indizio labile, ben più concreta è la campagna pubblicitaria dei McDonald's in Belgio legata proprio al picchiaduro di Warner Bros, così come il fatto che ci siano comunque dei personaggi in arrivo nonostante il gioco sia morto. Come sempre, non ci resta che aspettare.