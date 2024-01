MultiVersus sta davvero tornando: ci sono novità

La storia di MultiVersus è sicuramente insolita: dopo un lancio decisamente incredibile, il platform fighter di Warner Bros. e Player First Games ebbe un crollo decisamente impressionante, a causa di problemi e aggiornamenti discutibili che hanno minato la fiducia della community.

Una mossa che ha spinto gli sviluppatori a ritirare il gioco dal mercato, fino a quel momento disponibile in quella che era stato definito una open beta, per tornare al lavoro e preparare un rilancio nel 2024 a data da destinarsi.

E proprio poche ore fa è arrivato un ulteriore nuovo indizio per l'imminente ritorno del picchiaduro a piattaforme: dopo le anticipazioni su una campagna dedicata è stata infatti confermata una collaborazione con la catena McDonald's, ma attualmente solo in Belgio.

Sembra che i consumatori in Belgio potranno acquistare gli Happy Meal per provare a collezionare le carte dedicate a 24 combattenti del rivale di Super Smash Bros. Ultimate (che trovate invece su Amazon).

Ma non solo: è stata pubblicata anche una nuova immagine promozionale a tema, che include diversi render inediti per alcuni dei personaggi già presenti nel gioco.

Sembra infatti che Wonder Woman e Garnet possiedano pose diverse rispetto ai loro primi artwork, così come appare diverso quello di Finn, ora senza la sua iconica spada.

Ulteriori indizi che confermano come il ritorno di MultiVersus sia sempre più vicino, anche se Warner Bros. è rimasta curiosamente in silenzio e non ha provato a pubblicizzare maggiormente questa promozione.

Probabilmente il lancio di questa campagna in Belgio servirà anche per testare le acque in vista del ritorno, che dovrebbe invece avvenire in grande stile: continueremo a seguire la vicenda e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Per il momento, vi ricordiamo che il director Tony Huynh è tornato a farsi sentire sui social, lasciando intendere che lui e il suo team sono duramente al lavoro per il rilancio di MultiVersus.