MultiVersus è morto ma arriva comunque un nuovo personaggio

Sembra passata un'eternità ma, tra le tante cose accadute quest'anno, c'è stata la fine di MultiVersus, l'atteso progetto di Warner Bros che doveva rappresentare il nuovo Smash Bros. con i personaggi della major.

Ora che la saga di Nintendo non avrà più un seguito (ma potete recuperare l'ultimo capitolo su Amazon) in molti hanno provato a prendersi un posto all'interno dei picchiaduro brawler, e tra questi c'è stato proprio MultiVersus.

Il progetto sembrava promettente e il publisher sembrava puntarci molto, se non fosse che il titolo ha chiuso i battenti senza preavviso lasciando gli utenti con il proverbiale pugno di mosche in mano.

In aggiunta al fatto che non era mai stato detto che MultiVersus sarebbe potuto essere chiuso un giorno, nelle dichiarazioni venne trattato anche il tema acquisti e microtransazioni.

«Faremo anche in modo che tutti i tuoi progressi e contenuti vengano trasferiti quando MultiVersus tornerà il prossimo anno, con una varietà di nuovi contenuti, funzionalità e modalità.», ha dichiarato Huynh.

Gli sviluppatori avevano promesso però che la "morte" di MultiVersus non sarà permanente: mandare il gioco offline dovrebbe servire infatti per lavorare duramente al miglioramento del platform fighter, per prepararsi a un rilancio nel 2024 della versione completa.

Lancio che ancora è ben lontano e tutt'ora sconosciuto, ma sappiamo se non altro che ci sono altri personaggi in arrivo.

Come riporta The Gamer, infatti, uno degli sviluppatori ha rivelato che il team di MultiVersus sta ancora lavorando ai nuovi personaggi che verranno inseriti ed ha addirittura fatto un teasing per uno dei prossimi in arrivo.

Rispondendo ad una domanda di un fan, il disegnatore dei personaggi principali di MultiVersus, Dan Eder, ha anticipato che uno dei personaggi che arriveranno nel gioco in futuro sarà "costantemente arrabbiato".

I fan (sì, ci sono ancora dei fan del gioco) hanno ipotizzato che potesse trattarsi di Daffy Duck, personaggio importante del mondo dei Looney Tunes che effettivamente non era presente nel roster.

Non potremo far altro che aspettare di avere una conferma o meno quando MultiVersus farà il suo trionfale ritorno, che è stato anticipato anche da PlayStation Store qualche tempo fa.