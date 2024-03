MultiVersus appare su Epic Games Store: il ritorno è sempre più vicino

Forse Warner Bros. e Player First Games potrebbero davvero avere intenzione di annunciare a breve il ritorno di MultiVersus: il platform fighter free-to-play ora è spuntato a sorpresa su un altro popolare store online.

Il picchiaduro a piattaforme ispirato a Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon) era riuscito a imporsi al lancio come uno dei giochi gratuiti di maggior successo di sempre, ma una gestione discutibile di aggiornamenti e diversi bug avevano portato a un abbandono di utenti decisamente preoccupante, spingendo gli sviluppatori a chiudere la fase di accesso anticipato e prendersi il tempo necessario per sistemarlo a dovere.

Nelle scorse settimane sono però emerse novità interessanti: non solo era spuntata nuovamente una pagina su PlayStation Store, ma è stata anche inaugurata una campagna pubblicitaria con i McDonald's di diversi paesi.

Adesso ci sono ulteriori novità che lasciano pensare a un annuncio imminente: come segnalato da TheGamer, MultiVersus è tornato a essere menzionato anche su Epic Games Store, nell'apposita sezione dedicata ai giochi gratis.

Curiosamente, la pagina dedicata al free-to-play compare soltanto nella versione americana dello store: potete verificare voi stessi dirigendovi al seguente indirizzo, ma dovrete scendere molto in basso prima di vedere il titolo di Player First Games.

È interessante anche notare che la pagina in sé sembrerebbe essere soltanto un placeholder: se proverete a cliccarci sopra, troverete solo un errore 404. Inoltre, cercandolo manualmente sullo store — e non da questa pagina — non ci sarà alcun risultato.

Un'aggiunta dunque decisamente insolita, probabilmente arrivata prima del previsto e che sembrerebbe anticipare un annuncio imminente nelle prossime ore.

Vedremo se effettivamente Player First Games e Warner Bros. sceglieranno di far tornare adesso un platform fighter che avrebbe meritato una gestione migliore, dopo aver già dimostrato di avere un potenziale incredibile con i numeri di lancio: vi terremo aggiornati se avremo ulteriori novità.