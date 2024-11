Sì, il lettore ottico di PS5 è ancora (quasi) introvabile

Il digitale ha trasformato il mercato dei videogiochi e Sony lo sa bene con il lancio di PS5 Pro in modalità digital only, che ha portato il lettore ottico esterno ad esaurirsi in fretta.

La versione di ultimissima generazione della console PlayStation (la trovate su Amazon) è stata infatti lanciata con un intento ben preciso, ovvero quello di incentrarsi maggiormente sul mercato digitale.

La decisione di Sony di offrire un lettore di dischi opzionale per PS5 Pro appare una soluzione equilibrata per adattarsi ai cambiamenti del mercato, stando alle rilevazioni effettuate tempo fa.

Questo ha chiaramente portato il lettore a diventare oggetto di bagarinaggio in pochissimo tempo, e le cose non sono migliorate tantissimo.

Sul sito ufficiale PlayStation Direct, in questo momento, risulta ancora esaurito sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Anche in Europa la situazione non è migliore, con rivenditori come Currys che hanno alzato il prezzo da 99,99 a 109,99 sterline a causa della scarsa disponibilità, per poi andare esaurito.

Ovviamente i prezzi sono lievitati su piattaforme come eBay, come riporta Pushsquare, arrivando a prezzi altissimi come 149,99 sterline per un prodotto che non dovrebbe essere così difficile da trovare.

Al momento non sembra esserci un momento in cui questo prodotto diventerà acquistabile facilmente, e sarà interessante vedere quando Sony riuscirà a distribuirlo con attenzione anche in vista delle vacanze di fine anno e relativo momento di shopping.

I prezzi del lettore ottico esterno di PS5 sono altissimi, e vedremo se prima o poi sarà acquistabile normalmente a prezzi umani.

Parlando di notizie dal mondo PlayStation, i nostalgici di PS2 potranno trovare grande soddisfazione grazie a PlayStation Plus. Il tutto mentre nel fantomatico 3 dicembre sembra che ci sarà qualcosa di importante, perché di recente è stato scomodato addirittura Bloodborne nel creare (forse involontariamente) un po' di hype intorno a questa data.