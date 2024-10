Perché PS5 Pro non ha il lettore dischi? C'è una risposta

La vendita di videogiochi digitali per PS5 ha raggiunto il 78% negli Stati Uniti, secondo i dati diffusi dall'analista Mat Piscatella di Circana.

Tra gennaio e agosto 2023, la quota di titoli acquistati in formato digitale è cresciuta del 3% rispetto all'anno precedente.

Questa tendenza spiega la scelta di Sony di non includere il lettore di dischi nella nuova PS5 Pro.

L'analisi di Piscatella (via PushSquare) considera solo i giochi disponibili sia in formato fisico che digitale, escludendo i titoli solo digitali e quelli per cui non sono disponibili dati sulle vendite online.

Per confronto, nello stesso periodo Nintendo Switch ha registrato il 53% di vendite digitali, mentre Xbox Series X|S ha raggiunto il 91%. Su Xbox il dato non include i download tramite Game Pass, che aumenterebbero ulteriormente la quota digitale.

Il 22% di vendite fisiche su PS5 (che trovate su Amazon) rimane comunque significativo: nonostante la crescita del digitale, il mercato fisico mantiene una sua rilevanza.

La decisione di Sony di offrire un lettore di dischi opzionale per PS5 Pro appare una soluzione equilibrata per adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Secondo l'analista, la quota di vendite digitali su PS5 continuerà probabilmente ad aumentare, ma non in modo drastico.

Il mercato dei giochi fisici, seppur ridimensionato, non sembra destinato a scomparire del tutto, cosa questa su cui sono totalmente d'accordo.

Piscatella precisa che i dati «non rappresentano la vera domanda», poiché i rivenditori sono stati «più conservativi negli assortimenti e negli acquisti, mentre gli editori hanno promosso più aggressivamente il digitale».

Tuttavia, se i giochi fisici avessero una forte domanda, sarebbero ampiamente disponibili nei negozi.

La crescita delle vendite digitali riflette un cambiamento nelle abitudini dei consumatori, ma anche nelle strategie di distribuzione delle aziende.

Offrire un lettore di dischi come opzione permette a Sony di soddisfare sia gli utenti orientati al digitale che quelli ancora legati al formato fisico.

Il dibattito sul possibile addio al formato fisico, con console interamente votate al digitale, è sempre attuale: in che formato comprate i giochi ce lo avete detto nel nostro sondaggio.

Senza contare che di recente è emerso che un nuovo disegno di legge obbligherà alcuni negozi online a specificare che l'acquisto di contenuti digitali non implica l'effettiva proprietà del prodotto.