Sì, anche in Pokémon Sleep troverete gli Shiny (ma c'è una brutta notizia)

Il misterioso Pokémon Sleep è un progetto decisamente diverso da ciò che molti fan si sarebbero potuti aspettare da un gioco di Pokémon, ma gli sviluppatori intendono riuscire comunque ad attirare l'attenzione di tutti i fan, anche di quelli più esigenti.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia dedicata, per giocarci dovrete semplicemente... dormire. Nessuna operazione complicata o azione in-game: solo provare a fare il miglior riposo possibile.

Questo vi permetterà anche di attirare quanti più Pokémon possibile: come segnalato da Joe Merrick di Serebii, questo includerà perfino i misteriosi Shiny, ovvero Pokémon con una colorazione diversa, particolarmente ambiti dato che sono molto più rari.

Tuttavia, è stata anche confermata una brutta notizia per chi già non vedeva l'ora di organizzare le migliori strategie per attirarli: Pokémon Sleep non è compatibile con Pokémon Home. In altre parole, non potete trasferire gli Shiny sui vostri giochi principali.

L'unica collaborazione già confermata è quella relativa a Pokémon GO, ma anche in questo caso senza alcun trasferimento di mostri tascabili: servirà semplicemente ad ottenere alcuni bonus aggiuntivi.

Insomma, trovare un Pokémon cromatico potrebbe dare comunque non poca gioia, soprattutto dopo essersi fatti una dormita più che soddisfacente, ma nulla che possa aiutare i fan competitivi o chi, semplicemente, voleva avere nuovi partner rari su Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon).

Ricordiamo che l'uscita di Pokémon Sleep è attualmente prevista entro la fine di luglio 2023 su dispositivi Android e iOS, ma per il momento non è stata ancora annunciata una vera data d'uscita ufficiale.

A proposito di Pokémon GO, nelle scorse ore sono arrivate accuse molto gravi per Niantic: è stata infatti avviata una causa per discriminazioni di genere.

Per quanto riguarda invece l'ingresso di nuovi Pokémon su Scarlatto e Violetto, toccherà attendere necessariamente l'arrivo dei DLC dedicati: in attesa di saperne di più, abbiamo già riepilogato per voi tutti i Pokémon confermati nelle espansioni.