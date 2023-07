Sì, Pokémon Sleep funziona esattamente come immaginate

Dopo essersi appisolato per un po' di tempo, Pokémon Sleep si è mostrato nuovamente illustrando i motivi per cui dovreste voler giocar con le creature collezionabili mentre dormite.

Un titolo che sarebbe perfetto come compagnia per alcuni peluche dedicate alle creaturine di Nintendo, che trovate su Amazon, e che sta per vedere la luce.

Advertisement

La prima volta che sentimmo parlare di Pokémon Sleep era il lontano 2019, quando era prettamente collegato a Pokémon GO come applicazione aggiuntiva.

Dopo essere ricomparso qualche giorno fa, proprio oggi The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer che spiega le funzionalità dell'app, con tanto di informazioni per registrarsi.

Come funziona quindi Pokémon Sleep? Esattamente nel modo che potete immaginare: dovrete dormire.

«Nel mondo di Pokémon Sleep, i Pokémon con uno stile di sonno uguale al tuo si raduneranno mentre dormi: scopri tutti i diversi stili di sonno che possono avere e prova a completare il Sonnodex!», spiega The Pokémon Company nella descrizione del titolo.

Lo scopo del gioco è compilare il proprio "Sleep Style Dex" lasciando che l'app tenga traccia del proprio sonno in modo che possa dire quale "stile" di dormita hai effettuato durante la notte.

Ogni metodo di dormita (qualunque cosa sia) corrisponde allo stile di un Pokémon selezionato, il quale verrà "raccolto" la mattina dopo all'interno dello Sleep Style Dex.

Di giorno ci sarà uno Snorlax sullo schermo che potrete nutrire per aumentare la sua forza, che insieme ad una buona notte di sonno vi darà la possibilità di attirare più Pokémon.

In tutto questo, Pokémon Sleep funziona anche come una classica app che monitora il sonno, registrando l'orario in cui ci si addormenta e ci si sveglia, quanto ci si muove nel sonno e persino i suoni emessi durante la dormita. Per fare tutto questo c'è bisogno di un dispositivo collegato e posizionarlo molto viicino sul letto, e dormire a faccia in giù.

Se volete sperimentare questo gameplay decisamente unico, per ora è possibile pre-registrarsi per Android, a questo indirizzo.

Nel frattempo Pokémon si è espanso in tanti modi, e alla Summer Game Fest c'è stato spazio anche per una versione del gioco... con le armi.

Su Steam, invece, è apparso un videogioco che è pericolosamente vicino a Pokémon e forse non durerà granché.