Pokémon Scarlatto e Violetto, tutti i nuovi Pokémon confermati nei DLC

L'ultimo Nintendo Direct ci ha permesso di dare anche uno sguardo leggermente approfondito anche ai nuovi DLC previsti per Pokémon Scarlatto e Violetto, che oltre a includere location inedite ci permetteranno di aggiungere alla nostra squadra alcune vecchie conoscenze.

Come già accaduto per i capitoli di ottava generazione, le espansioni sono infatti un'ottima occasione per reintrodurre alcuni dei Pokémon più amati, pronti a fare il loro esordio nei DLC di Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon).

Ad onor del vero, il Nintendo Direct non è che abbia mostrato esattamente molti dettagli riguardanti la trama, ma ci ha confermato che vedremo entrambe le espansioni entro la fine dell'anno e che in futuro potremo scoprirne di più — probabilmente con una presentazione organizzata dalla stessa Pokémon Company.

Tuttavia, il breve trailer ci ha già permesso di scoprire alcuni dei Pokémon che torneranno in entrambi le parti de "Il Tesoro dell'Area Zero": di seguito troverete una lista completa di tutti mostri tascabili pronti a tornare che abbiamo potuto scoprire nell'ultimo trailer o che erano stati confermati in precedenza (via Eurogamer.net).

La maschera turchese: tutti i Pokémon confermati

Mostra contenuto nascosto Vulpix

Ninetales

Yanma

Yanmega

Feebas

Milotic

Seedot

Nuzleaf

Shiftry

Chingling

Chimecho

Grubbin

Charjabug

Vikavolt

Sentret

Furret

Hoothoot

Noctowl

Gligar (Esclusiva Scarlatto)

Gliscor

Corphish

Crawdaunt

Aipom (Esclusiva Violetto)

Ambipom

Poochyena

Mightyena

Munchlax

Snorlax

Il disco indaco: tutti i Pokémon confermati

Mostra contenuto nascosto Beldum

Metang

Metagross

Seel

Dewgong

Espurr

Meowstic

Cottonee

Whimsicott

Blitzle

Zebstrika

Milcery

Alcremie

Exeggcute

Exeggutor (Forma Alola)

Minccino

Cinccino

Golett

Golurk

Litleo

Pyroar

Solosis

Duosion

Reuniclus

Trapinch

Vibrava

Flygon

Alla lista si aggiungono naturalmente i Pokémon inediti Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, svelati nel corso dell'ultimo Direct, insieme ai leggendari Ogerpon e Tarapagos.

Una lista dunque particolarmente corposa di nuove creature da catturare, che si aggiunge ai 70 Pokémon introdotti grazie alla compatibilità con Pokémon Home.

Gli ultimi capitoli della serie targata Game Freak hanno avuto una qualità decisamente altalenante, ma la passione dei fan è rimasta immutata: lo dimostrano gli ultimi risultati finanziari, con i guadagni di The Pokémon Company che sono in costante aumento ogni anno.