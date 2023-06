Pokémon Sleep, qualunque cosa sia, forse arriverà a breve

Forse non vi ricordate di Pokémon Sleep, nella miriade di prodotti legati alle creature collezionabili che arrivano di tanto in tanto, ma sta davvero per uscire.

La prima volta che sentimmo parlare di Pokémon Sleep era il lontano 2019, quando era prettamente collegato a Pokémon GO come applicazione aggiuntiva.

Il progetto è tornato a farsi vedere all'inizio dell'anno in un evento dedicato a The Pokémon Company, con nuove informazioni e una data di uscita.

Pokémon Sleep monitorerà i modelli di sonno degli utenti e li premierà per il tempo trascorso a dormire.

Ai tempi dell'annuncio, Tsunekazu Ishihara, presidente e CEO di The Pokémon Company, ha dichiarato: «Il concetto di questo gioco è che i giocatori non vedono l'ora di svegliarsi ogni mattina».

I giocatori di Pokémon Sleep viaggeranno su una nuova isola dove il Professor Neroli studia la natura delle abitudini di sonno dei Pokémon. Snorlax sarà presente, naturalmente, ma altri Pokémon saranno attratti da Snorlax e si riposeranno vicino a lui, consentendo ai giocatori di catturarli tutti mentre prendono sonno.

«Tutto ciò che dovete fare è dormire bene», spiega The Pokémon Company a proposito della premessa di Pokémon Sleep, e i vostri modelli di sonno saranno misurati, registrati e analizzati. Il sonno sarà classificato in una delle tre tipologie e i giocatori sbloccheranno nuovi Pokémon in base ai differenti tipi di sonno.

Ora, come riporta The Gamer, sembra che sia arrivato effettivamente il momento di provare ad acchiapparli tutti dormendo, con una release probabile fissata per luglio.

Niantic ha infatti annunciato la lineup di eventi di Pokémon GO per luglio, e tra questi ce n'è uno dal nome molto sospetto, ovvero "Catching Some Z's" nel fine settimana del 15-16 luglio.

Per il nome, che ricorda effettivamente il dormire, questa potrebbe essere l'occasione per lanciare Pokémon Sleep definitivamente.

Nel frattempo Pokémon si è espanso in tanti modi, e alla Summer Game Fest c'è stato spazio anche per una versione del gioco... con le armi.

Su Steam, invece, è apparso un videogioco che è pericolosamente vicino a Pokémon e forse non durerà granché.