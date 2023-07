Steam offre altri sei giochi gratis da provare ora

La lista di giochi gratis disponibili su Steam aumenta, visto che ora abbiamo altri 6 nuovi titoli gratuiti pronti per essere provati con mano.

La notizia arriva a breve distanza da un'altra serie di giochi, disponibili sempre in forma gratuita.

Senza contare anche che Steam ha svelato il nuovo gioco gratis da provare per tutto il fine settimana: si tratta di un apprezzato tower defense.

I giochi gratuiti sul catalogo Valve sono i seguenti (via GamingBible):

Cards We're Dealt Prologue : vaga per i corridoi infestati nei panni di un impiegato precario e raccogli carte magiche con abilità soprannaturali.

: vaga per i corridoi infestati nei panni di un impiegato precario e raccogli carte magiche con abilità soprannaturali. Chrono Rift : un gioco multiplayer online in cooperativa con elementi fantasy, d'azione e roguelike.

: un gioco multiplayer online in cooperativa con elementi fantasy, d'azione e roguelike. The Warrior's Path : un gioco di ruolo a giocatore singolo incentrato sulle vostre decisioni in molti eventi diversi.

: un gioco di ruolo a giocatore singolo incentrato sulle vostre decisioni in molti eventi diversi. Saikyo Robots Prologue : la strategia in tempo reale incontra i Roguelike. Pikmin incontra Vampire Survivor. Serve sapere altro?

: la strategia in tempo reale incontra i Roguelike. Pikmin incontra Vampire Survivor. Serve sapere altro? The Moonflower (Alpha): un survival horror in cooperativa, nel quale si viene portati su un'isola abbandonata.

(Alpha): un survival horror in cooperativa, nel quale si viene portati su un'isola abbandonata. Highrise Guardian: un FPS con arene in cui potremo equipaggiatrci con le armi che preferiremo..

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

