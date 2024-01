SEGA punta ancora sulla nostalgia: altri reboot/remake per 10 classici

SEGA ha deciso evidentemente di andarci giù pesante con la nostalgia per la sua epoca storica degli anni '90 perché, a quanto pare, arriveranno altri rilanci di molte più serie classiche di quelle anticipate in passato.

Prodotti come Jet Set Radio sono diventati celebri soprattutto per il loro stile, la musica in particolare in questo caso (trovate il CD della colonna sonora su Amazon), che ancora oggi è un marchio di fabbrica indistinguibile.

Jet Set Radio è uno dei nomi che sono stati rievocati di recente da SEGA, con tanto di alcuni filmati preliminari, ed è già partita la ricerca di persone capaci per sviluppare il nuovo capitolo. Persone che, stando agli annunci di lavoro, devono essere "strane".

In particolare, il level designer principale di Jet Set Radio ha descritto l'atmosfera del luogo di lavoro come un posto in cui «le persone che prendono sul serio i giochi fanno cose ridicole con la faccia seria».

SEGA ha già svelato i primi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche dei progetti di rilancio di Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage, ma questi nomi non saranno affatti gli ultimi.

Come riporta Nintendo Life, infatti, ci sarebbero altri 10 giochi classici di SEGA che hanno avuto il via libera per lo sviluppo tra il 2020 e il 2021.

Precisamente, ecco i franchise storici di SEGA che potrebbero tornare presto, con videogiochi che potrebbero essere dei reboot o dei remake in piena regola:

Panzer Dragoon

Neon Genesis Evangelion

Sakura Taisen

Alex Kidd

After Burner

House of the Dead

OutRun

Super Monkey Ball

Altered Beast

Eternal Champions

Kid Chameleon

Continuano quindi ad emergere delle conferme relative alla volontà già espressa di SEGA di puntare sui suoi grandi nomi del passato, con una lista di progetti che diventa sempre più lunga col tempo.