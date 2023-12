Jet Set Radio, SEGA sta cercando solo persone "strane" per svilupparlo

Jet Set Radio è un nome che i videogiocatori hanno dimenticato da un po', se non fosse per l'annuncio ai The Game Awards 2023 per cui SEGA sta lavorando per rilanciare il brand e, di conseguenza, sta assumendo attivamente per iniziare i lavori.

Lo storico titolo di SEGA è diventato celebre soprattutto per il suo stile, musicale (trovate il CD della colonna sonora su Amazon) ed estetico, che ancora oggi è un marchio di fabbrica di Jet Set Radio.

Negli anni l'azienda nipponica non ha mai pensato di ridare vita alla serie, tanto che il rumor di qualche tempo fa aveva risvegliato l'attenzione dei fan più attenti di Jet Set Radio che aspettavano una conferma del rilancio del franchise.

Conferma che è arrivata proprio durante i The Game Awards 2023, con un brevissimo trailer che conferma il rilancio di Jet Set Radio, Craxy Taxi, Streets of Rage, Shinobi, Golden Axe e altri titoli non meglio specificati.

Sappiamo già che, almeno per Jet Set Radio, il progetto di rilancio sta coinvolgendo i creatori originali del videogioco uscito originariamente per Dreamcast.

Ora, tramite Siliconera, sappiamo che SEGA sta assumendo personale per il team di sviluppo. E, vedendo i requisiti richiesti ai talenti in arrivo, sembra che l'azienda nipponica abbia intenzione di mantenere e rievocare lo stile originale del gioco.

Insieme all'annuncio originale, che trovate in lingua nipponica sul sito ufficiale, SEGA ha rilasciato un'intervista in cui sta raccontando l'approccio a questo importante revival.

Relativamente alle persone da coinvolgere, SEGA spera di assumere persone «che siano un po' strane» e possano portare «un punto di vista unico» alla produzione.

In particolare, il level designer principale di Jet Set Radio ha descritto l'atmosfera del luogo di lavoro come un posto in cui «le persone che prendono sul serio i giochi fanno cose ridicole con la faccia seria».

I The Game Awards 2023 non hanno dato gioia solo ai fan di SEGA, ovviamente: recuperate tutti gli annunci in questa pagina.