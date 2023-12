Jet Set Radio, Crazy Taxi e gli altri revival: SEGA svela i primi dettagli

SEGA ha recentemente lanciato agli appassionati un annuncio molto importante, ovvero quello relativo al progetto di revival di titoli storici: Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage.

Prodotti come Jet Set Radio sono diventati celebri soprattutto per il loro stile, la musica in particolare in questo caso (trovate il CD della colonna sonora su Amazon), che ancora oggi è un marchio di fabbrica indistinguibile.

Un annuncio che ha dato effettivamente conferma al rumor di qualche tempo fa, che aveva risvegliato l'attenzione dei fan più attenti e speranzosi di vedere una conferma del rilancio dei suddetti franchise.

Conferma che è arrivata proprio durante i The Game Awards 2023, con un brevissimo trailer che ha mostrato letteralmente alcuni secondi di gioco dei "nuovi" Jet Set Radio, Craxy Taxi, Streets of Rage, Shinobi e Golden Axe, ma senza svelare altro sui lavori in corso.

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo piccolo aggiornamento, ma davvero piccolo, che se non altro ci dà qualche informazione aggiuntiva sui videogiochi in sviluppo.

Come riporta Eurogamer, infatti, SEGA ha svelato alcuni dettagli sulle produzioni all'interno di un documento aziendale in una presentazione dedicata anche agli azionisti.

Nel documento, che potete consultare pubblicamente a questo indirizzo, c'è una slide con una infografica fatta di immagini e brevi descrizioni dei cinque videogiochi mostrati di recente.

Per quanto riguarda Golden Axe, SEGA non dice granché se non che "La leggendaria storia dell'ascia da battaglia 'Golden Axe' sta per iniziare", in un videogioco in cui dovremmo poco sorprendentemente sconfiggere "nemici con una varietà di attacchi con armi e magia".

Streets of Rage: Revolution viene invece descritto come il nuovo titolo della "amata serie d'azione picchiaduro a scorrimento laterale" di SEGA, e poco altro.

Crazy Taxi offrirà "azione di guida innovativa e dallo stile fresco", in un videogioco caratterizzato da una "allegra sensazione di libertà" mescolata alla "fusione tra natura e città". Cosa vuol dire tutto questo? Chissà.

È proprio Jet Set Radio, invece, a darci almeno una informazione fondante sulla natura del progetto. I giocatori potranno infatti "sperimentare il movimento di ribellione" in una Tokyo in versione open world.

Questi videogiochi sono lontani molti anni, probabilmente, visto che SEGA non ha svelato informazioni sull'uscita e sta assumendo persone "strane" per sviluppare alcuni di questi progetti. Quindi non possiamo far altro che aspettare.