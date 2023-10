PlayStation risponderà a Xbox con un'acquisizione da record, per gli analisti

Il 13 ottobre 2023 si è chiusa definitivamente l'acquisizione Xbox + Activision-Blizzard, un affare da record per l'industria dei videogiochi che non ha rivali. Finora, almeno, perché secondo gli analisti Playstation potrebbe rispondere in futuro.

Con questa mossa Xbox Game Pass diventerà sempre più importante per Microsoft, e l'abbonamento (in cui potete entrare tramite Amazon) con il suo catalogo potrebbe diventare un asset strategico sempre più forte.

Advertisement

Ci vorrà un pò prima che tutte le serie di Activision-Blizzard, tra cui Call of Duty tra i nomi più importanti, arrivino effettivamente dentro al catalogo, ma intanto le aziende hanno di che festeggiare.

«Per più di quattro decenni, i nostri giocatori ci hanno ispirato a superare i confini dell'immaginazione con universi iconici tra cui Call of Duty, Candy Crush Saga, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch e Warcraft», ha dichiarato Activision-Blizzard nella lettera aperta ai videogiocatori.

Ma la festa potrebbe arrivare anche in casa PlayStation in futuro perché, come riporta VGC, la casa nipponica non starà certo a guardare nel prossimo futuro.

Questo secondo il direttore della ricerca sui giochi di Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, che ritiene che Sony «sia sotto pressione per reagire» al grande accordo di Xbox:

«Sony è sicuramente sotto pressione per reagire, anche dopo l'acquisizione di Bungie. Mi aspetto ulteriori investimenti e acquisizioni per PlayStation, inclusa una grande che sposterebbe l'ago della bilancia in modo significativo.»

Sony ha infatti acquisito Bungie, autori di Destiny, all'inizio dello scorso anno con un accordo da $3.6 miliardi, che è stata una delle più grandi acquisizioni della società giapponese fino ad oggi.

Il periodo, in ambito finanziario, è stato sicuramente movimentato se guardiamo alle acquisizioni degli ultimi anni, come dimostra una recente infografica.

È anche interessante notare come, in passato, Bobby Kotick aveva dichiarato apertamente che secondo lui Xbox avrebbe fallito clamorosamente, prima di diventarne parte con la sua azienda.